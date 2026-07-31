Ο Ν. Φαρμάκης και ο Θανάσης Μαυρομματης σημερα στο Αστακό. Επισκέφθηκαν έργα που εκτελούνται στην περιοχή και συναντήθηκαν με φορείς και πολίτες (φωτο-βιντεο)
2026-07-31 17:21:48
Επίσκεψη στον Αστακό πραγματοποίησε σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, και ο αντιπεριφειαρχης θανασης Μαυρομματης προκειμένου να ενημερωθούν απο τον δήμαρχο Γιάννη Τριανταφυλλακη, για την εξέλιξη των εργασιών σε σημαντικά έργα στην περιοχή......Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ