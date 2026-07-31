





Επίσκεψη στον Αστακό πραγματοποίησε σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, και ο αντιπεριφειαρχης θανασης Μαυρομματης προκειμένου να ενημερωθούν απο τον δήμαρχο Γιάννη Τριανταφυλλακη, για την εξέλιξη των εργασιών σε σημαντικά έργα στην περιοχή......

ximeronews

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