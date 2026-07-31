2026-07-31 17:21:48
Φωτογραφία για Ο Ν. Φαρμάκης και ο Θανάσης Μαυρομματης σημερα στο Αστακό. Επισκέφθηκαν έργα που εκτελούνται στην περιοχή και συναντήθηκαν με φορείς και πολίτες (φωτο-βιντεο)

 





Επίσκεψη στον Αστακό  πραγματοποίησε σήμερα Παρασκευή   31 Ιουλίου 2026, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης,  και ο αντιπεριφειαρχης θανασης Μαυρομματης προκειμένου να ενημερωθούν απο τον δήμαρχο Γιάννη Τριανταφυλλακη,  για την εξέλιξη των εργασιών σε σημαντικά έργα στην περιοχή......

Διαβάστε Περισσότερα... Ο Ν. Φαρμάκης και ο Θανάσης Μαυρομματης σημερα στο Αστακό. Επισκέφθηκαν έργα που εκτελούνται στην περιοχή και συναντήθηκαν με φορείς και πολίτες (φωτο-βιντεο) - Φωτογραφία 2 ximeronews
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