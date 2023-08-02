ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΤΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023
2023-08-02 19:26:31
1. 4/8/2023 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ:, ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ-ΒΑΛΤΟΥ ,ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΥΤΕΙΩΝ ,ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 21:30μ.μ.. 2. 7/8/2023 ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙ ΜΕ ΤΗΝ Κ-16 ΑΛΥΖΙΑΣ , ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 19:00μ.μ.
3. 8/8/2023 ΑΓΩΝΕΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 19:00μ.μ.
4. 10/8/2023 ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ, «ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ» ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ. ΑΥΤΟΣ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΤΟΥ «ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ» ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΥ «ΕΦΥΓΑΝ» ΝΕΟΙ : ΙΩΑΝΝΗ ΛΙΑΒΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΥΜΕΝΑΚΗ. ΏΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 19:00μ.μ.( ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ).
5. 11/8/2023 ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΛΑΪΚΑ ΑΚΟΥΣΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΤΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗ ΣΠΥΡΟΥ ΚΑΡΚΑΣΗ, ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 22:00μ.μ. ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΒΡΑΔΙΑ ΘΑ ΑΠΟΝΕΜΗΘΟΥΝ ΚΥΠΕΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΗΘΕΝΤΕΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΤΙΜΗΘΕΙ Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΗΤΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ.
6. 12/8/2023 ΒΡΑΔΙΝΟ ΣΙΝΕΜΑ ,ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ, ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 20:30μ.μ.- 22:00. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ, ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 22 :10 μ.μ. -23:40μ.μ.. (ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ).
7. 13/8/2023 ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ ΜΕ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ , ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΙΝΟΥΣ ,ΜΕ ΦΡΕΣΚΟΨΗΜΕΝΟ ΠΟΠ ΚΟΡΝ ΚΑΙ ΧΥΜΟΥΣ , ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 20:00μ.μ. (ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ).
8. 14/8/2023 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ,ΜΕ ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ,ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:00μ.μ.
ΣΕ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ.
ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ.
ximeronews
3. 8/8/2023 ΑΓΩΝΕΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 19:00μ.μ.
4. 10/8/2023 ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ, «ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ» ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ. ΑΥΤΟΣ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΤΟΥ «ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ» ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΥ «ΕΦΥΓΑΝ» ΝΕΟΙ : ΙΩΑΝΝΗ ΛΙΑΒΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΥΜΕΝΑΚΗ. ΏΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 19:00μ.μ.( ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ).
5. 11/8/2023 ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΛΑΪΚΑ ΑΚΟΥΣΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΤΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗ ΣΠΥΡΟΥ ΚΑΡΚΑΣΗ, ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 22:00μ.μ. ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΒΡΑΔΙΑ ΘΑ ΑΠΟΝΕΜΗΘΟΥΝ ΚΥΠΕΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΗΘΕΝΤΕΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΤΙΜΗΘΕΙ Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΗΤΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ.
6. 12/8/2023 ΒΡΑΔΙΝΟ ΣΙΝΕΜΑ ,ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ, ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 20:30μ.μ.- 22:00. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ, ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 22 :10 μ.μ. -23:40μ.μ.. (ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ).
7. 13/8/2023 ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ ΜΕ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ , ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΙΝΟΥΣ ,ΜΕ ΦΡΕΣΚΟΨΗΜΕΝΟ ΠΟΠ ΚΟΡΝ ΚΑΙ ΧΥΜΟΥΣ , ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 20:00μ.μ. (ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ).
8. 14/8/2023 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ,ΜΕ ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ,ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:00μ.μ.
ΣΕ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ.
ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ.
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