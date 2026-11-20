Προκηρύχθηκε επίσημα από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ο πρώτος διαγωνισμός του προγράμματος «HELLAS–SPACE 2.0», συνολικού προϋπολογισμού 69 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Πρόκειται για το εναρκτήριο έργο του ευρύτερου Εθνικού Διαστημικού Προγράμματος, συνολικού ύψους 350 εκατ. ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Βασικά Χαρακτηριστικά του Έργου και των Δορυφόρων

Αντικείμενο: Η ανάπτυξη και εκτόξευση τριών (3) νέων οπτικών δορυφόρων πολύ υψηλής ανάλυσης.

Χωρική Ανάλυση: Οι δορυφόροι θα προσφέρουν εικόνες πολύ υψηλής ευκρίνειας, φτάνοντας έως και τα 30 εκατοστά, εξασφαλίζοντας εξαιρετικά λεπτομερή δεδομένα παρατήρησης.

Σκοπός: Η συχνή και συνεχής παρατήρηση της ελληνικής επικράτειας για την υποστήριξη κρίσιμων τομέων, όπως:

Η πολιτική προστασία (πρόληψη και διαχείριση φυσικών καταστροφών, πυρκαγιών, πλημμυρών).

Η εθνική ασφάλεια.

Η γεωργία ακριβείας, η περιβαλλοντική παρακολούθηση και ο χωροταξικός σχεδιασμός.

Επόμενα Βήματα του Προγράμματος

Το πρόγραμμα «HELLAS–SPACE 2.0» αποτελεί τη φυσική συνέχεια και εξέλιξη του προηγούμενου Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων. Στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής, αναμένεται σύντομα (εντός του Νοεμβρίου του 2026) η προκήρυξη και δεύτερου διαγωνισμού που θα αφορά θερμικούς δορυφόρους, με ορίζοντα ολοκλήρωσης του συνολικού εθνικού αστερισμού έως το τέλος της δεκαετίας.

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