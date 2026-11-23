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Όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει, το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων 2026–2027 έχει δημοσιευθεί και στο Farmakopoioi παρουσιάσαμε τις συστάσεις σε δύο πίνακες, ανά ηλικία και ανά εμβόλιο.

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος κοινοποιεί τώρα στους φαρμακευτικούς συλλόγους το επίσημο πρόγραμμα μαζί με τον επικαιροποιημένο πρακτικό οδηγό που επιμελήθηκε η Επιστημονική Ομάδα του. Δείτε την προηγούμενη ανάρτησή μας με τους δύο πίνακες.

Η ανακοίνωση του ΠΦΣ :

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2026



Αρ. Πρωτ.4758

Προς: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Θέμα: «Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων 2026-2027- Νέος Επικαιροποιημένος Οδηγός Εμβολιασμών Ενηλίκων»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το Υπουργείο Υγείας δημοσιοποίησε το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων για την περίοδο 2026-2027. Στο πλαίσιο των επικαιροποιημενων συστάσεων για την πρόληψη της πνευμονιοκοκκικής νόσου στους ενήλικες, συμπεριλαμβάνεται πλέον στο νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων και το 21-δύναμο συζευγμένο πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο, CAPVAXIVE® (PCV21). Επιπρόσθετα, παρατείνεται έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2027 η δυνατότητα δωρεάν εμβολιασμού έναντι του HPV για αγόρια και κορίτσια ηλικίας 15–18 ετών, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες συστάσεις.

Σας αποστέλλουμε το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων και τον επικαιροποιημένο οδηγό εμβολιασμών, που επιμελήθηκε η Επιστημονική Ομάδα του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, και ενσωματώνει τις προαναφερθείσες αλλαγές.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

Οδηγός Εμβολιασμών Ενηλίκων 2026–2027 της Επιστημονικής Ομάδας του ΠΦΣ

Ακολουθεί το κείμενο του οδηγού, με τους πίνακες και τις υποσημειώσεις του. Σε στενή οθόνη, σύρετε τους πίνακες οριζόντια για να δείτε όλες τις στήλες.

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