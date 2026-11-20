2026-11-20 08:48:51

Αποτελεί σύσταση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, σύμφωνα με την αναπληρώτρια υπουργό.



Δημοσιεύτηκε την Παρασκευή η απόφαση της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας Ειρήνης Αγαπηδάκη με θέμα "Eθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων 2026-2027.Χρονοδιάγραμμα και Συστάσεις".



Στην απόφαση, που παρατίθεται πιο κάτω, περιλαμβάνεται η σύσταση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών και αποτυπώνεται με τις σχετικές επεξηγήσεις σε τέσσερις πίνακες:



Πίνακας 1. Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων, ανά ηλικιακή ομάδα, 2026-2027.Πίνακας 2. Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων, ανά νόσο ή άλλη ένδειξη, 2026-2027.Πίνακας 3. Ενδείξεις εμβολιασμού για τον τέτανο ασθενών με τραύμα.Πίνακας 4. Συστάσεις εμβολιασμών σε ενήλικες που διαμένουν σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων



Επίσης, περιλαμβάνονται οι συστάσεις εμβολιασμών σε ενήλικες με μεταμόσχευση καθώς και σε ενήλικες που λαμβάνουν ανοσοτροποποιητικούς παράγοντες.



Επιπλέον Πληροφορίες



Eθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων 2026-2027



Πηγή : iatronet

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