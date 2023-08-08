2023-08-08 10:44:39
Φωτογραφία για Στην κορυφή το ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ - Δείτε την τηλεθέασης στην μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη 7/8/2023
Πάμε να δούμε τα ποσοστά τηλεθέασης: 

Πρόγραμμα- 18/54

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Ε) 11,0

ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ (Ε) 6,5

ΜΗΝ ΨΑΡΩΝΕΙΣ (Ε) 6.7

ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) 10,5

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ (E) 14,1

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ (Ε) 16,2

Η ΩΡΑ Η ΚΑΛΗ (E) 10,6

ΛΑΤΡΕΜΕΝΟΙ ΜΟΥ ΓΕΙΤΟΝΕΣ  (Ε) 7,9

ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΙ ΑΠ ΤΑ ΤΙΡΑΝΑ(Ε) 8,0

ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΜΟΝΚ 10,6

SHOPPING STAR (E) 5,

CASH OR TRASH - BEST OF 8,3

ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ (E) 10,4

TO ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ 5,2

TO ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ 6,2

HAPPY TRAVELLER (E) 9,4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΚΑΙ 8,7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΚΑΙ 6,7

ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ. 

*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων που έχουν δώσει τα κανάλια και είναι ενδεικτικά.

Πηγή: tvnea.com
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