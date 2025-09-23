2025-09-23 14:40:50

Πολύ εύκολα θα μπορούσε ο κύριος Ρούτσι, να απευθυνθεί αρμοδίως και να λάβει τις κατάλληλες απαντήσεις. Πραγματικά αποπροσανατολίζεται η κοινή γνώμη και εμείς δεν στοχεύουμε ορθά στην ουσία της υπόθεσης», ανέφερε ο Λεωνίδας Κουμπούρας«Δεν μπορεί να έχει γίνει λάθος. Όχι μόνο στην ανάλυση DNA, αλλά και στην έκθεση της ΟΑΘΥΚ. Όλο αυτό το οποίο γίνεται δεν έχει απολύτως καμία σχέση με την ουσία της sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ