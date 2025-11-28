2025-11-28 11:31:31
Σταθμούς από την πορεία της στην υποκριτική θυμήθηκε η Μαριάννα Τουμασάτου, κάνοντας μια αναδρομή στις πιο καθοριστικές στιγμές της καριέρας της. Στη συνέντευξη, η συζήτηση επεκτάθηκε και στο ζήτημα του ηλικιακού ρατσισμού — ένα θέμα που, όπως υπογράμμισε, αγγίζει ιδιαίτερα τις γυναίκες του χώρου.

Μιλώντας στην εκπομπή Status, η ηθοποιός αναφέρθηκε στις διαφορετικές αντιλήψεις που επικρατούν για άνδρες και γυναίκες, επισημαίνοντας πως η κοινωνία είναι συχνά πιο επιεικής απέναντι στις ηλικιακές αλλαγές των ανδρών σε σύγκριση με εκείνες των γυναικών.

«Φυσικά και υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός στις γυναίκες στην υποκριτική. Ο άντρας είναι πιο εύκολο να είναι γοητευτικός και μετά, γιατί γονιδιακά τον έχουμε συνηθίσει με τα γκρίζα μαλλιά να είναι αποδεκτός, να είναι σέξι κι όλα αυτά. Στη γυναίκα μόλις λίγο τα μαγουλάκι κρεμάσει, πάρεις δύο κιλά γιατί οι ορμόνες είναι… μην το συζητήσουμε, αρχίζουν τα σχόλια "άντε πήγαινε μωρή κάνε δίαιτα"», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης στα σχόλια που δέχεται στα social media, ειδικά όταν τοποθετείται δημόσια για πολιτικά ζητήματα, εξηγώντας πως συχνά έρχεται αντιμέτωπη με επιθετικές αντιδράσεις. «Ειδικά αν διαφωνείς πολιτικά, δεν απαντάνε με πολιτικό λόγο αλλά με προσβλητικό λόγο. Εννοείται πως το βιώνω κι εγώ, έχω πολλούς να με μισούν και δυνατούς. Δεν με στεναχωρούν τα σχόλια για μένα αλλά για αυτούς», πρόσθεσε.

Πηγή: tvnea.com
