Τις περισσότερες φορές αποδίδουμε έναν πόνο στον αυχένα ή στην πλάτη στους κουρασμένους μας μύες ή στις δύσκαμπτες αρθρώσεις μας.Αλλά αυτά τα συμπτώματα μπορούν επίσης να οφείλονται σε ένα άλλο δίκτυο ιστών του σώματός μας, το οποίο είναι άγνωστο σε πάρα πολλούς!Τη fascia ή περιτονίαΜέχρι πρόσφατα, αυτό το δίκτυο ιστών του σώματός μας, λάμβανε πολύ λίγη προσοχή, παρά τον σημαντικό ρόλο του σε κάθε κίνηση που κάνουμε*Πιο παλιά θεωρούσαν την fascia/περιτονία ένα απλά αδρανές όργανο σαν περιτύλιγμα που δεν έπαιζε κανένα απολύτως ρόλο.Σήμερα γνωρίζουμε πως ο ρόλος της είναι πολύ πιο σημαντικός, έως καθοριστικός για την υγεία του οργανισμού μας, όπως άλλωστε όλα μας τα συστήματα!Η fascia/περιτονία έχει νεύρα που την καθιστούν σχεδόν τόσο ευαίσθητη όσο το δέρμα.Όταν καταπονείται, σφίγγεται.Η περιτονία έχει σχεδιαστεί για να τεντώνεται καθώς κινούμαστεΌταν όμως στεγνώνει και σφίγγει γύρω από τους μύες, μπορεί να περιορίσει την κινητικότητά τους και να προκαλέσει την ανάπτυξη επώδυνων όζων.Οι ερευνητές δεν συμφωνούν σε έναν ενιαίο ορισμό της fascia/περιτονίας.Παρά την επιστημονική αβεβαιότητα όμως, υπάρχει συμφωνία με τα ιατρικά κείμενα, ότι η fascia/περιτονία είναι ένας συνεχής συνδετικός ιστός που περιβάλλει, διαπερνά και συνδέει όλες τις δομές του σώματος που εκτείνονται από την κεφαλή μέχρι τα δάχτυλα των ποδιών – τους μύες,τα όργανα,τα νεύρα και άλλα μέρη του σώματος, αποτελώντας ένα τρισδιάστατο δίκτυο που συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/mathaino-fascia-peritonia-allo-ena-meros-toy-somatos-mas-agnosto-se-para-polloys/