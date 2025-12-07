2025-12-07 10:49:41

Ίδρυμα Ευγενίδου / Eugenides Foundation



Ο ασύμμετρος γαλαξίας Μ 96



O gαλαξίας Μ 96 βρίσκεται περίπου 35 εκατ. έτη φωτός μακριά, στον αστερισμό του Λέοντα, και είναι το λαμπρότερο μέλος της ομάδας των γαλαξιών που βρίσκεται σε αυτή την περιοχή. Πρόκειται για έναν «παραμορφωμένο» σπειροειδή γαλαξία, το σχήμα του οποίου έχει στρεβλωθεί πιθανότατα εξαιτίας των βαρυτικών αλληλεπιδράσεων με γειτονικούς του γαλαξίες. Σε αυτή την εικόνα, που ελήφθη από το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble, η ασύμμετρη μορφή του, όπως φαίνεται από την ανισομερή κατανομή αερίων και σκόνης, τους ασύμμετρους σπειροειδείς βραχίονες και τον εκτός κέντρου γαλαξιακό πυρήνα, είναι εμφανής. Οι ροζ φυσαλίδες αερίων που διακρίνονται στην εικόνα περιβάλουν μικρής ηλικίας υπέρθερμα και μεγάλης μάζας άστρα, τα οποία σχηματίζουν έναν δακτύλιο αστρογένεσης στις παρυφές του.



ESA/Hubble & NASA, F. Belfiore, D. Calzetti

tinanantsou.blogspot.gr

