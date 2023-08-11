2023-08-11 13:03:03
Φωτογραφία για ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΚΗΝΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΗΝ 20 ΑΥΓ. ΑΠΟ ΑΣΤΑΚΟ



ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΕΡΑΣΙΜΟ. ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙ ΚΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΥΚΟΥΜΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ......

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΛΙΜΑΝΙ ΑΣΤΑΚΟΥ ΣΤΙΣ 05.15. ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ ΣΑΜΗ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΙΣ 08.00 ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΕΡΑΣΙΜΟ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΑΟΥ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 12.30 ΓΙΑ ΣΑΜΗ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ Β0ΛΤΑ ΦΑΓΗΤΟ ΚΑΦΕ Ή ΟΤΙ ΑΛΛΟ ΤΡΑΒΑΕΙ Η ΟΡΕΞΗ ΣΑΣ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΣ 17.00 ΟΠΟΥ ΘΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΟΥΜΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ. ΑΦΙΞΗ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΑΣΤΑΚΟΥ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΙΣ 20.00

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ: ΑΓΡΙΝΙΟ -ΦΥΤΕΙΕΣ -ΠΑΠΑΔΑΤΟ -ΑΣΤΑΚΟ - ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ - ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ - ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ -ΠΡΟΔΡΟΜΟ – ΑΓΡΑΜΠΕΛΟ - ΜΑΧΑΙΡΑ – ΜΠΑΜΠΙΝΗ– ΑΕΤΟ-ΒΛΥΖΙΑΝΑ - ΜΥΤΙΚΑ – ΚΑΝΔΗΛΑ -ΛΕΣΙΝΙ -ΚΑΤΟΧΗ - ΝΕΟΧΩΡΙ ΚΑΙ ΑΙΤΩΛΙΚΟ. ΜΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΟ  ΣΗΜΕΡΑ ΚΙΟΛΑΣ. ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΜΕΙΝΕΙ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ  ΜΕΧΡΙ  15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΤΟ ΤΗΛ: 6937696773. ΚΩΣΤΑΣ.  ΟΡΓΑΝΩΣΗ AITOLIA TRAVEL -ΣΑΣ ΠΑΕΙ ΠΑΝΤΟΥ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΣ ΟΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΕ ΟΠΩΣ ΕΙΧΑΜΕ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΤΗ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ

 

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