ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΕΡΑΣΙΜΟ. ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙ ΚΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΥΚΟΥΜΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ......
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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ: ΑΓΡΙΝΙΟ -ΦΥΤΕΙΕΣ -ΠΑΠΑΔΑΤΟ -ΑΣΤΑΚΟ - ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ - ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ - ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ -ΠΡΟΔΡΟΜΟ – ΑΓΡΑΜΠΕΛΟ - ΜΑΧΑΙΡΑ – ΜΠΑΜΠΙΝΗ– ΑΕΤΟ-ΒΛΥΖΙΑΝΑ - ΜΥΤΙΚΑ – ΚΑΝΔΗΛΑ -ΛΕΣΙΝΙ -ΚΑΤΟΧΗ - ΝΕΟΧΩΡΙ ΚΑΙ ΑΙΤΩΛΙΚΟ. ΜΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΚΙΟΛΑΣ. ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΜΕΙΝΕΙ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΣ ΟΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΕ ΟΠΩΣ ΕΙΧΑΜΕ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΤΗ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ
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