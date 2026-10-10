Η ανακοίνωση για την επανέναρξη του «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» έχει δημιουργήσει εύλογη αισιοδοξία. Υπάρχει, ωστόσο, μια σημαντική διευκρίνιση που φαίνεται να χάνεται μέσα στον καταιγισμό δημοσιεύσεων των τελευταίων ημερών.

Το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε επίσημα ότι από την Τρίτη 13 Οκτωβρίου επανεκκινεί το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», αρχικά με τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού και στη συνέχεια με τις εξετάσεις για τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Πρόκειται αναμφίβολα για μια θετική εξέλιξη.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη ανακοίνωση ΔΕΝ αφορά την επανέναρξη του προγράμματος δωρεάν φαρμακευτικής αντιμετώπισης της παχυσαρκίας.

Τι συμβαίνει με το πρόγραμμα της παχυσαρκίας;

Υπενθυμίζουμε ότι...

farmakopoioi

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