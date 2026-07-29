2026-07-29 10:33:18

Σε μία χώρα με πολύ έντονο το δημογραφικό πρόβλημα το οποίο χαρακτηρίζεται ως μία βραδυφλεγής βόμβα που απειλεί το μέλλον της, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος προχώρησε με επιστολή του προς τον Υπουργό Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη στην καταγγελία μεγάλης πολυεθνικής φαρμακευτικής εταιρείας που δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, στο χώρο της εξωσωματικής γονιμοποίησης έχοντας μάλιστα δεσπόζουσα θέση στην ελληνική αγορά για απαράδεκτο τρόπο διάθεσης σκευάσματος της.



Πιο συγκεκριμένα ο ΠΦΣ με την επιστολή του την οποία κοινοποιεί στον Πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων κ. Σπύρο Σαπουνά, την Ένωση Ασθενών Ελλάδας, τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της χώρας, την Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φαρμακαποθηκαρίων, υποστηρίζει ότι η εταιρεία «διαθέτει στην ελληνική αγορά εξαιρετικά περιορισμένες ποσότητες του συγκεκριμένου σκευάσματος, οι οποίες δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών των ασφαλισμένων που υποβάλλονται σε θεραπεία εξωσωματικής γονιμοποίησης, κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων και δη του άρθρου 12Α του Ν.Δ. 96/1973».



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