Όχι όσα χωρούν αλλά όσα και όπως χρειάζονται

Στους μικρούς χώρους, ουσιαστική σημασία έχει όχι μόνο η λειτουργία ενός επίπλου αλλά και το πόσο αξιοποιεί πραγματικά τον χώρο που καταλαμβάνει. Δύο έπιπλα με την ίδια χρήση μπορούν να επηρεάσουν εντελώς διαφορετικά τη διαμόρφωση, ανάλογα με τον σχεδιασμό και τις αναλογίες τους.

Όγκος και αναλογίες

Σε ένα ευρύχωρο δωμάτιο μια διαφορά δέκα ή δεκαπέντε εκατοστών στις διαστάσεις ενός επίπλου περνά σχεδόν απαρατήρητη. Σε έναν μικρότερων διαστάσεων χώρο όμως μπορεί να είναι αρκετή για να βελτιώσει σημαντικά την κίνηση και τη συνολική αίσθηση του χώρου.

Καναπέδες. Σε ένα μικρό καθιστικό δεν αρκεί μόνο να έχουν το κατάλληλο μήκος. Ο σχεδιασμός επηρεάζει σημαντικά τον πραγματικό ωφέλιμο χώρο σε σχέση με την επιφάνεια που καταλαμβάνουν.

Μεγάλο βάθος, ογκώδη μπράτσα και πλάτη μεγάλου πάχους αυξάνουν σημαντικά τον συνολικό όγκο ενός καναπέ χωρίς να προσφέρουν περισσότερες θέσεις. Ένας καναπές πιο λιτής φόρμας, χωρίς αυτά τα στοιχεία, καταλαμβάνει αισθητά λιγότερο χώρο ενώ λειτουργικά εξυπηρετεί το ίδιο.

Γωνιακοί καναπέδες και ανάκλιντρα. Σε ένα ευρύχωρο καθιστικό η προέκταση μπορεί να είναι πρακτική, σε ένα μικρό όμως δωμάτιο δεσμεύει μόνιμα μεγάλο τμήμα του δαπέδου και περιορίζει τις εναλλακτικές διατάξεις.

Πολυθρόνες. Οι πολύ βαθιές πολυθρόνες με φαρδιά μπράτσα έχουν συχνά δυσανάλογα μεγάλο όγκο για μία μόνο θέση καθίσματος. Σε ένα μικρό καθιστικό είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούνται μεμονωμένα καθίσματα που δεν δεσμεύουν περιττό χώρο και ταυτόχρονα μετακινούνται ευκολότερα.

Τραπεζάκια σαλονιού. Ένα μεγάλο κεντρικό τραπέζι δημιουργεί εύκολα εμπόδιο στην κίνηση σε ένα μικρό καθιστικό. Επιφάνειες που προσαρμόζονται στα μπράτσα του καναπέ, μικρότερα βοηθητικά τραπέζια ή ένα σετ που το ένα αποθηκεύεται κάτω από το άλλο προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία και τη δυνατότητα να χρησιμοποιούνται μόνο όταν χρειάζονται.



Η επιλογή ένα τραπέζι φαγητού να αντικαταστήσει το κλασικό τραπεζάκι σαλονιού, είναι επίσης μια ιδιαίτερα λειτουργική επιλογή για μικρά σπίτια, όταν μια ξεχωριστή τραπεζαρία δεν χωρά σε διαφορετικό σημείο από αυτό που βρίσκεται ο καναπές.





Κρεβάτια. Ογκώδη πλαίσια που προεξέχουν αρκετά από το στρώμα ή ένα ιδιαίτερα παχύ κεφαλάρι, χωρίς αποθηκευτικούς χώρους, αυξάνουν τις συνολικές διαστάσεις του κρεβατιού χωρίς να προσθέτουν ουσιαστική χρησιμότητα.

Ευελιξία στη χρήση

Η λειτουργική διαμόρφωση ενός μικρού χώρου προϋποθέτει κάθε έπιπλο να εξυπηρετεί μια πραγματική καθημερινή ανάγκη, χωρίς να δεσμεύεται πολύτιμος χώρος για χρήσεις περιστασιακές ή ιδιαίτερα σπάνιες.







Τραπέζι φαγητού. Ένα μεγάλο τραπέζι έξι ή οκτώ ατόμων δύσκολα δικαιολογεί τον χώρο που καταλαμβάνει όταν χρησιμοποιείται καθημερινά από δύο μόνο άτομα. Ένα μικρότερο επεκτεινόμενο τραπέζι δημιουργεί περισσότερο ελεύθερο χώρο σε καθημερινή βάση και επεκτείνεται μόνο όταν αυτό είναι πραγματικά απαραίτητο.

Καρέκλες τραπεζαρίας. Σε μικρούς χώρους είναι προτιμότερα σχέδια χωρίς μπράτσα και με διαστάσεις που επιτρέπουν στις καρέκλες να χωρούν ολόκληρες κάτω από το τραπέζι όταν δεν χρησιμοποιούνται. Έτσι περιορίζεται αισθητά ο χώρος που καταλαμβάνει συνολικά η τραπεζαρία και παραμένουν πιο ελεύθερες οι γύρω διαδρομές.





Έπιπλα διπλής χρήσης. Προσφέρουν λύσεις που αυξάνουν τη λειτουργικότητα ενός μικρού δωματίου χωρίς να επιβαρύνουν με περισσότερα έπιπλα. Ένας καναπές-κρεβάτι, ένα παιδικό κρεβάτι που διαθέτει ενσωματωμένο δεύτερο στρώμα, ένα τραπέζι που χρησιμοποιείται και ως επιφάνεια εργασίας αντί για ξεχωριστό γραφείο ή καθίσματα με αποθηκευτικούς χώρους περιορίζουν την ανάγκη πρόσθετων επίπλων, αφήνοντας μεγαλύτερο ελεύθερο χώρο.

Αποθήκευση κατά ύψος

Έπιπλα τηλεόρασης. Mια σύνθεση τοίχου που ενσωματώνει την τηλεόραση και αξιοποιεί το ύψος μπορεί να συγκεντρώσει σημαντικό μέρος των αναγκών αποθήκευσης σε μία μόνο επιφάνεια. Έτσι περιορίζεται η ανάγκη για επιπλέον χαμηλά έπιπλα, ντουλάπια ή ράφια σε διαφορετικά σημεία του χώρου.







Κομοδίνα. Σε ένα μικρό υπνοδωμάτιο δεν είναι απαραίτητο να έχουν την κλασική μορφή. Ένα στενότερο και ψηλότερο έπιπλο με ράφια, ντουλάπια ή και συρτάρια προσφέρει πολύτιμους πρόσθετους χώρους αποθήκευσης, καταλαμβάνοντας στο δάπεδο τον ίδιο χώρο με ένα συμβατικό κομοδίνο.

Συρταριέρες, μπουφέδες και κονσόλες. Όταν έχουν μεγάλο βάθος αλλά σχετικά μικρό ύψος καταλαμβάνουν σημαντική επιφάνεια δαπέδου, ενώ αφήνουν ανεκμετάλλευτο μεγάλο μέρος του τοίχου. Μικρότερου βάθους και ψηλότερα έπιπλα εκμεταλλεύονται πιο λειτουργικά τον διαθέσιμο χώρο, προσφέροντας τις ίδιες ή και περισσότερες επιλογές αποθήκευσης, περιορίζοντας λιγότερο τον χώρο κίνησης.

Ειδικές κατασκευές

Συχνά σε ένα μικρών διαστάσεων δωμάτιο η πιο λειτουργική επιλογή είναι εκείνη που σχεδιάζεται ειδικά για τις ιδιαιτερότητες του κάθε σημείου και όχι ένα έτοιμο έπιπλο. Αν και συνήθως πρόκειται για επιλογή μεγαλύτερου κόστους, εσοχές, γωνίες και τοίχοι γύρω από ανοίγματα μπορούν με μια ειδική κατασκευή να μετατραπούν σε σημεία που αλλάζουν καθοριστικά όχι μόνο την εικόνα αλλά και τη λειτουργικότητα ενός μικρού χώρου.

Κατασκευές σε όλο το ύψος. Μια βιβλιοθήκη ή σύνθεση αποθήκευσης μεγάλου ύψους ή και έως την οροφή εκμεταλλεύεται πληρέστερα τον πραγματικά διαθέσιμο χώρο σε σχέση με περισσότερα χαμηλά έπιπλα τοποθετημένα σε διαφορετικά σημεία. Τα ψηλότερα τμήματα μπορούν να προβλέπουν ανοιχτές ή κλειστές θέσεις αποθήκευσης για αντικείμενα που χρησιμοποιούνται πιο σπάνια.





Κατασκευές γύρω από ανοίγματα. Ο χώρος πάνω και στα πλάγια μιας πόρτας ή ενός παραθύρου συνήθως παραμένει ανεκμετάλλευτος. Μια σωστά μελετημένη κατασκευή μπορεί να προσθέσει σημαντικό αποθηκευτικό χώρο χωρίς να περιορίζει την κίνηση, απελευθερώνοντας ταυτόχρονα τον χώρο από ένα έπιπλο μεγαλύτερου όγκου που καταλαμβάνει μεγάλη επιφάνεια δαπέδου.

Αξιοποίηση εσοχών και δύσκολων γωνιών. Σε σημεία όπου οι τυποποιημένες διαστάσεις ενός έτοιμου επίπλου δημιουργεί κενά ή μη ωφέλιμες επιφάνειες, ένα έπιπλο σχεδιασμένο ακριβώς για τον συγκεκριμένο χώρο αξιοποιεί πλήρως έως και το τελευταίο διαθέσιμο εκατοστό. Σε μικρές εισόδους, υπνοδωμάτια και χώρους εργασίας, επιλογές αυτού του τύπου μπορούν να αλλάξουν ριζικά τη λειτουργικότητα του δωματίου.

Κουζίνα

Ψηλά ντουλάπια και στήλες αποθήκευσης. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμα όταν συγκεντρώνουν τρόφιμα, μικροσυσκευές ή σκεύη σε ένα σημείο και περιορίζουν την ανάγκη για πρόσθετα ντουλάπια.

Νησίδες και μεγάλες ελεύθερες μονάδες. Σε μια μικρή κουζίνα δεν είναι συνήθως η πιο λειτουργική επιλογή, ακόμη κι αν υπάρχει οριακά χώρος για την τοποθέτησή τους. Εκτός από τον δικό τους όγκο χρειάζονται ελεύθερη περιμετρική ζώνη για κίνηση, οπότε συχνά περιορίζουν περισσότερο τη χρήση του χώρου απ’ όσο την εξυπηρετούν.





Ψυγείο μεγάλου πάχους. Η διαφορά ανάμεσα σε ένα μοντέλο με ιδιαίτερα ογκώδη τοιχώματα και ένα ίδιας χωρητικότητας αλλά διαφορετικού σχεδιασμού είναι σημαντική, σε μια κουζίνα περιορισμένων διαστάσεων.

Τραπέζια και βοηθητικές επιφάνειες. Όταν δεν υπάρχει χώρος για μόνιμο τραπέζι, μια αναδιπλούμενη επιφάνεια τοίχου, μια μικρή προέκταση του πάγκου ή και ένα τροχήλατο έπιπλο μπορούν να εξυπηρετούν περιστασιακά ως χώρος φαγητού ή πρόσθετη επιφάνεια εργασίας χωρίς να δεσμεύουν μόνιμα πολύτιμο χώρο.

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