2026-10-22 08:23:21
Φωτογραφία για ΤΑΚΤΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ ΧΩΡΟ ΣΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ANDROID



 Η λειτουργία αρχειοθέτησης εφαρμογών (app archiving) στο Android αποτελεί μια εξαιρετική λύση για τη διαχείριση του αποθηκευτικού χώρου, ιδίως όταν η συσκευή αρχίζει να γεμίζει αλλά δεν θέλετε να χάσετε τα δεδομένα σας.

Τι είναι και πώς λειτουργεί;

Όταν μια εφαρμογή απεγκαθίσταται κανονικά, διαγράφονται μαζί της και όλα τα δεδομένα, οι ρυθμίσεις και η πρόοδός σας σε αυτήν. Αντίθετα, με την αρχειοθέτηση:

Ελευθερώνεται χώρος: Αφαιρείται το κύριο αρχείο εγκατάστασης (APK) και τα προσωρινά αρχεία (cache), γλιτώνοντας συνήθως το 50% με 80% του χώρου που καλάθιζε η εφαρμογή.

Διατηρούνται τα δεδομένα: Οι προσωπικές σας ρυθμίσεις, οι κωδικοί (εφόσον είναι αποθηκευμένοι τοπικά) και τα προσωπικά σας δεδομένα παραμένουν ασφαλή στη συσκευή.

Παραμένει το εικονίδιο: Το εικονίδιο της εφαρμογής εξακολουθεί να φαίνεται στην οθόνη ή στο συρτάρι εφαρμογών (απλώς αποκτά μια ελαφρώς ξεθωριασμένη όψη ή ένα μικρό εικονίδιο λήψης), ώστε να θυμάστε ότι υπήρχε.

Πώς να αρχειοθετήσετε μια εφαρμογή χειροκίνητα

Αν θέλετε να ελευθερώσετε άμεσα χώρο από εφαρμογές που δεν χρησιμοποιείτε συχνά:

Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις (Settings) του Android.

Πηγαίνετε στην ενότητα Εφαρμογές (Apps).

Εντοπίστε και επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε.

Πατήστε Αρχειοθέτηση (Archive).

Αυτόματη αρχειοθέτηση

Το Android προσφέρει επίσης τη δυνατότητα αυtόματης αρχειοθέτησης (μέσω του Google Play Store), ώστε να μην χρειάζεται να ψάχνετε εσείς τι πιάνει χώρο:

Όταν ο αποθηκευτικός χώρος φτάνει στα όριά του, το σύστημα μπορεί να αρχειοθετεί αυτόματα τις εφαρμογές που παραμένουν ανενεργές για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να εξαιρέσετε συγκεκριμένες εφαρμογές από τη διαδικασία αυτή μέσα από τις ρυθμίσεις της εκάστοτε εφαρμογής, απενεργοποιώντας την επιλογή διαχείρισης σε περίπτωση αχρησίας.

Πώς γίνεται η επαναφορά (Unarchive);

Αν χρειαστείτε ξανά την εφαρμογή, η διαδικασία είναι απλούστατη:

Απλώς πατήστε πάνω στο ξεθωριασμένο εικονίδιο της εφαρμογής στην οθόνη σας.

Η συσκευή θα συνδεθεί στο Google Play Store, θα κατεβάσει εκ νέου το απαραίτητο αρχείο της εφαρμογής και θα την επανενεργοποιήσει αυτόματα επαναφέροντας ταυτόχρονα και όλα τα παλιά σας δεδομένα.



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