2026-11-23 11:02:55

Σε νέο προσωρινό χώρο λειτουργούν πλέον τα εκδοτήρια του Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, εξαιτίας των εκτεταμένων εργασιών αναβάθμισης που βρίσκονται σε εξέλιξη σε ολόκληρη την κεντρική αίθουσα του σταθμού.Τα εκδοτήρια έχουν μεταφερθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του σταθμού, με την πρόσβαση του επιβατικού κοινού να πραγματοποιείται από την πρόσοψη του κτηρίου.Οι παρεμβάσεις προχωρούν με sidirodromikanea

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