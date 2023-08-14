2023-08-14 11:01:11
Φωτογραφία για ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΤΑΚΟ



ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ  ΜΑΡΚΑΣ HOOVER MONTΕΛΟ H-WASH 300 LITE  8 ΚΙΛΩΝ (ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ) ΣΤΟΝ ΑΣΤΑΚΟ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΔΟΥ ΑΠΟ ΠΑΝΩ. ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΒΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΠΙΑΝΕΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΟΓΚΟ. ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΜΟΝΟ 15 ΠΛΥΣΕΙΣ.  ΤΙΜΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ 680 Ε ΑΠΟ ΚΟΤΣΟΒΟΛΟ .. ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 450 Ε . ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6937696773.


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