2023-08-14 11:01:11
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ ΜΑΡΚΑΣ HOOVER MONTΕΛΟ H-WASH 300 LITE 8 ΚΙΛΩΝ (ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ) ΣΤΟΝ ΑΣΤΑΚΟ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΔΟΥ ΑΠΟ ΠΑΝΩ. ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΒΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΠΙΑΝΕΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΟΓΚΟ. ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΜΟΝΟ 15 ΠΛΥΣΕΙΣ. ΤΙΜΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ 680 Ε ΑΠΟ ΚΟΤΣΟΒΟΛΟ .. ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 450 Ε . ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6937696773.
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