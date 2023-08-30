2023-08-30 15:10:29
Φωτογραφία για ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΟ ΑΠΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ



ΤΟ AITOLIA TRAVEL  ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΟ ΤΟ ΣΚ  23-24 ΣΕΠ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ 

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ. ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΓΑΥΡΙΟ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ.....

ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ 15 Ε.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΠΑΤΣΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΚΑΘΩΣ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕΙΣ ΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ (ΠΑΝΑΧΡΑΝΤΟΥ – ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ)

                          ΜΟΝΟ ΜΕ 140 ΕΥΡΩ.



ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ΑΓΡΙΝΙΟ -ΣΤΡΑΤΟ- ΛΕΠΕΝΟΥ-ΦΥΤΕΙΕΣ -ΠΑΠΑΔΑΤΟ -ΑΣΤΑΚΟ - ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ - ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ - ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ -ΠΡΟΔΡΟΜΟ – ΑΓΡΑΜΠΕΛΟ - ΜΑΧΑΙΡΑ – ΜΠΑΜΠΙΝΗ– ΑΕΤΟ-ΒΛΥΖΙΑΝΑ - ΜΥΤΙΚΑ – ΚΑΝΔΗΛΑ-ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙ – ΠΑΛΑΙΡΟΣ -ΚΑΤΟΧΗ-ΝΕΟΧΩΡΙ -ΑΙΤΩΛΙΚΟ.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ  ΜΕΧΡΙ  14 ΣΕΠ. ΜΕ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 50 Ε  ΣΤΟ ΤΗΛ:  6937696773 – 2644302008 ΚΑΙ 6979334154.




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