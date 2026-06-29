2026-06-29 12:57:38

Επίσημη διήμερη επίσκεψη στο Βερολίνο πραγματοποίησε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας, με αφορμή τα εγκαίνια της σιδηροδρομικής σύνδεσης Πράγας – Βερολίνου – Κοπεγχάγης.Ο κ. Τζιτζικώστας συναντήθηκε με τον Ομοσπονδιακό Υπουργό Μεταφορών της Γερμανίας Patrick Schnieder, με τον οποίο συζήτησαν ζητήματα που αφορούν στις υποδομές και τις μεταφορές, στην επιτάχυνση sidirodromikanea

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