2026-06-29 12:57:38
Φωτογραφία για Επίσημη διήμερη επίσκεψη του Επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολου Τζιτζικώστα στο Βερολίνο - Εγκαινίασε τη σιδηροδρομική σύνδεση Πράγας – Βερολίνου - Κοπεγχάγης.
Επίσημη διήμερη επίσκεψη στο Βερολίνο πραγματοποίησε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας, με αφορμή τα εγκαίνια της σιδηροδρομικής σύνδεσης Πράγας – Βερολίνου – Κοπεγχάγης.Ο κ. Τζιτζικώστας συναντήθηκε με τον Ομοσπονδιακό Υπουργό Μεταφορών της Γερμανίας Patrick Schnieder, με τον οποίο συζήτησαν ζητήματα που αφορούν στις υποδομές και τις μεταφορές, στην επιτάχυνση sidirodromikanea
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