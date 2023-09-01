Ο υποψήφιος Δήμαρχος Ακτίου Βόνιτσας, Θανάσης Κασόλας παρουσιάζει το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού “Κύμα Αλλαγής”.
Διαβάστε τους υποψήφιους:
ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ
1. ΑΔΑΜ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ
3. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4. ΒΕΝΕΤΗ ΕΛΕΝΗ
5. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6. ΓΟΥΡΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
7. ΔΕΛΑΠΟΡΤΑ ΧΑΡΑ
8. ΖΗΚΑ ΕΥΘΑΛΙΑ
9. ΖΗΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
10. ΖΥΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
11. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
12. ΚΑΛΛΙΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ
13. ΚΑΠΟΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
14. ΚΑΡΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
15. ΚΑΨΟΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
16. ΚΟΥΤΟΥΡΙΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
17. ΚΡΕΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
18. ΜΑΝΤΖΑΝΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
19. ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
20. ΜΑΤΖΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
21. ΜΗΤΣΟΚΑΛΗ (ΚΑΣΟΛΑ) ΖΩΗ
22. ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
23. ΜΠΑΚΟΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
24. ΜΠΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΠΙΔΑ
25. ΜΥΛΩΝΙΔΗ ΜΑΙΡΗ
26. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗ ΔΑΝΑΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
27. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΖΙΜΗΣ)
28. ΠΕΡΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
29. ΤΖΕΦΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
30. ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
31. ΤΣΟΥΝΑΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
32. ΦΟΥΝΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
33. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΟΠΙΚΟ ΒΟΝΙΤΣΑΣ
1. ΑΣΗΜΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
2. ΓΑΛΙΑΤΣΟΥ ΕΦΗ
3. ΔΡΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4. ΖΟΥΜΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
5. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6. ΚΑΛΥΒΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
7. ΚΟΥΤΟΥΡΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
9. ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
10. ΠΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
11. ΠΡΟΔΡΟΜΙΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
12. ΣΑΛΙΑΡΗ ΧΑΡΙΣ
13. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ
ΤΟΠΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
1. ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΑΡΓΥΡΗ
2. ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
4. ΣΠΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
5. ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ
6. ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
7. ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ - ΤΣΑΜΠΙΚΑ
8. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΟΠΙΚΟ ΔΡΥΜΟΥ
1. ΑΡΙΣΤΟΠΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ
2. ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3. ΓΙΑΧΑ’Ι’ ΡΕΜΠΕΚΑ
4. ΚΟΝΤΑΛΕΞΗ ΑΝΝΑ
5. ΛΑιΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
6. ΛΙΟΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7. ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
8. ΠΛΟΥΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΤΟΠΙΚΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ
1. ΓΑΛΙΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ
2. ΓΟΥΡΟΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΚΑΤΣΑΜΕ ΑΝΘΙΑ
4. ΚΑΤΣΑΜΠΙΡΗ – ΜΠΑΡΛΑΓΙΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
5. ΛΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6. ΜΑΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7. ΜΟΥΖΑΚΗ ΙΟΥΛΙΑ
8. ΠΕΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΟΠΙΚΟ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΩΝ
1. ΑΔΑΜΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
2. ΒΑΛΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
3. ΘΕΟΔΟΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
4. ΛΩΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
5. ΜΗΤΣΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΡΟΥΣΟΣ-ΜΠΕΚΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7. ΣΑΝΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
8. ΣΑΠΕΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΟΠΙΚΟ ΘΥΡΡΕΙΟΥ
1. ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2. ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3. ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
4. ΜΠΡΟΥΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5. ΝΤΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
6. ΠΑΛΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
7. ΠΑΤΣΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
8. ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΕΡΛΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ
1. ΒΡΑΚΑΤΣΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2. ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΛΕΤΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
4. ΠΑΝΤΑΖΗ ΧΑΡΑ
5. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
6. ΠΑΞΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7. ΣΕΡΕΠΙΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
8. ΣΕΡΕΠΙΣΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
9. ΣΙΔΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
10. ΣΠΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ
11. ΤΑΝΤΑΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
12. ΤΣΑΚΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ
13. ΦΡΑΔΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
14. ΧΡΥΣΟΥΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
15. ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΠΙΚΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ
1. ΒΕΛΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΓΑΡΙΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
3. ΚΑΤΣΑΜΠΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4. ΛΙΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
5. ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
6. ΜΠΟΥΡΔΟΥΒΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ
8. ΠΑΝΤΑΖΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
9. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
10. ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΑΚΡΙΒΟΥΛΑ
11. ΤΑΝΤΑΡΟΥ (Χαχάμη) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
12. ΤΖΟΥΜΑ ΕΛΕΝΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
13. ΧΑΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΠΙΚΟ ΠΕΡΑΤΙΑΣ
1. Α’Ι’ΒΑΣΙΛΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
2. ΔΩΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3. ΚΥΡΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΗΛΙΑΣ
5. ΠΟΤΑΜΙΑΝΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
6. ΣΤΑΥΡΑΚΑ-ΚΑΚΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
7. ΤΣΑΒΑΛΑ (ΣΤΑΥΡΟΥ) ΣΤΑΜΑΤΑ
ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΑΓΙΑΣ
1. ΚΑΠΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
2. ΚΑΤΑΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3. ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΜΑΧΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
6. ΠΑΞΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
7. ΣΚΛΗΒΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
8. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΤΟΠΙΚΟΥ ΒΑΤΟΥ
1. ΒΑΡΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2. ΖΩΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
3. ΜΠΑΚΟΧΡΗΣΤΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΓΩΝΙΑΣ
1. ΚΑΠΟΤΗ ΑΡΙΑΔΝΗ
2. ΚΑΤΣΑΜΠΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΜΟΙΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΜΩΡΑΪΤΗ (ΜΟΙΡΑ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
6. ΣΤΑΧΤΙΑΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
7. ΤΡΙΑΝΤΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ
8. ΧΑΜΖΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΔΕΩΝΟΣ
1. ΒΑΡΒΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2. ΒΕΜΗ (ΚΑΡΕΛΟΥ) ΑΘΗΝΑ
3. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4. ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ
6. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
7. ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
8. ΚΟΤΣΩΡΗ ΒΑΝΑ
9. ΚΟΥΠΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10. ΛΙΒΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
11. ΜΠΑΚΑ-ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ ΤΑΣΟΥΛΑ
12. ΣΑΛΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΑΚΙΑΣ)
13. ΤΟΜΑΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
14. ΤΣΙΝΤΖΟΥ ΜΑΡΙΑ
15. ΦΟΡΑΔΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΤΟΥΝΑΣ
1. ΚΟΥΤΙΒΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
2. ΚΩΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
3. ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ
4. ΝΤΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
5. ΠΡΕΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
6. ΣΑΠΑΤΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
7. ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8. ΤΣΙΒΓΕΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΟΠΙΚΟ ΤΡΥΦΟΥ
1. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
2. ΘΕΟΔΩΡΕΛΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ
3. ΘΕΟΔΩΡΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
4. ΝΙΚΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
5. ΝΙΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
6. ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
7. ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΟΣ
8. ΤΣΟΥΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΤΟΠΙΚΟ ΚΟΝΟΠΙΝΑΣ
1. ΒΑΡΒΑΤΟΥ (ΧΑΙΔΑΚΗ) ΕΙΡΗΝΗ
2. ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
3. ΓΕΡΟΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
4. ΚΩΣΤΑΚΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5. ΛΟΥΝΤΖΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
6. ΡΑΠΠΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
7. ΣΚΟΥΡΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
8. ΤΣΑΜΠΟΔΗΜΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΤΟΠΙΚΟ ΑΕΤΟΥ
1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΚΑΡΑΜΠΕΚΙΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
4. ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
5. ΝΤΕΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
6. ΣΚΑΠΕΤΗ ΕΛΕΝΗ
7. ΣΚΕΠΕΤΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
8. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΠΙΚΟ ΚΟΜΠΩΤΗΣ
1. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
2. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
3. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4. ΛΙΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
5. ΛΙΒΑ ΠΑΡΘΕΝΙΑ
6. ΛΙΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
7. ΜΑΚΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
8. ΤΣΙΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΟΠΙΚΟ ΑΧΥΡΑ
1. ΑΧΥΡΙΑΤΗ ΧΑΡΟΥΛΑ
2. ΚΛΑΡΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ