2026-06-05 07:57:32
Φωτογραφία για Συντάξεις: Κύμα φυγής με 74.838 αιτήσεις το 4μηνο.
Μαζικό χαρακτήρα αποκτά η φυγή των ασφαλισμένων προς τη σύνταξη, καθώς στο πρώτο τετράμηνο του 2026 υποβλήθηκαν ήδη 74.838 αιτήσεις, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ για τα τελευταία 7 χρόνια.Αν συνεχιστεί ο ίδιος ρυθμός και στο υπόλοιπο της χρονιάς, τότε οι συνολικές νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης ενδέχεται να ξεπεράσουν ακόμη και τις 220.000, καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ για το ασφαλιστικό sidirodromikanea
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