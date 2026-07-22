2026-07-22 17:16:05
Φωτογραφία για Έρευνα: Οι ευρωπαϊκές υποδομές μεταφορών δεν είναι έτοιμες για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.
Οι υποδομές μεταφορών σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο δεν είναι προετοιμασμένες για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Αυτό αποκαλύπτει μια μελέτη με επικεφαλής τον καθηγητή Wim Thiery, συνεργαζόμενο με το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών (VUB). Οι δρόμοι, οι σιδηρόδρομοι, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια και οι εσωτερικές πλωτές οδοί θα εκτίθενται ολοένα και περισσότερο σε ακραία ζέστη, sidirodromikanea
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