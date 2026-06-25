2026-06-25 16:18:36
Φωτογραφία για Κύμα καύσωνα σε όλη την Ευρώπη προκαλεί μειώσεις ταχύτητας και ακυρώσεις δρομολογίων στις σιδηροδρομικές γραμμές.
Οι θερμοκρασίες-ρεκόρ σε όλη την Ευρώπη παραμορφώνουν τις γραμμές, επιβραδύνουν τα τρένα και προκαλούν εκτεταμένες ακυρώσεις σιδηροδρομικών δρομολογίων, δοκιμάζοντας τα σχέδια για καλοκαιρινά ταξίδια σε όλη την ήπειρο.Οι θερμοκρασίες ρεκόρ σε όλη την Ευρώπη αυτή την εβδομάδα επιβαρύνουν τα σιδηροδρομικά δίκτυα από τη Γαλλία και το Βέλγιο προς το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία, με περιορισμούς sidirodromikanea
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