Ημερομηνία 3-9-2023
ΞΗΡΟΜΕΡΟ - ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Χθες το βράδυ στο λιμάνι του Αστακού έγινε η εκδήλωση παρουσίασης του ψηφοδελτίου του Δημάρχου Ιωάννη Τριανταφυλλάκη... Το ψηφοδέλτιο νίκης του συνδυασμού μας ΞΗΡΟΜΕΡΟ – ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ, είναι το πολυπληθέστερο στην ιστορία του Δήμου Ξηρομέρου και αποτελείται από 186 υποψήφιους + τον Δήμαρχο Γιάννη Τριανταφυλλάκη.
Συγκροτεί μία ισχυρή ομάδα, δυναμική, αυτοδιοικητική και υπερκομματική.
Υποψήφιος Δήμαρχος: Ιωάννης Λεων. Τριανταφυλλάκης
Ψηφοδέλτιο: 186
Άνδρες 108
Γυναίκες 78
Ποσόστωση γυναικών 43,75%
Γενικό ψηφοδέλτιο:
Άνδρες 42
Γυναίκες 21
Τοπικά ψηφοδέλτια:
Άνδρες 66
Γυναίκες 57
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΤΑΚΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΚΑΤΣΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΔΟΥΡΟΥΚΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΟΥ ΜΠΕΛΕΧΑ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΑΝΤΖΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΥΝΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΛΟΥΠΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΜΑΚΡΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΛΟΥΣΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΗΛΙΑ
ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΝΤΖΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΕΡΙΣΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΗΤΣΑΝΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ
ΝΕΣΤΩΡ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΕΝΕΚΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΝΑΚΑ
ΑΓΑΘΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΕΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΣΑΒΒΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
ΣΑΜΑΛΕΚΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΟΜΠΟΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΑΓΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΑΠΡΑΝΤΖΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΤΖΙΟΒΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΖΟΓΑΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΖΟΥΡΟΠΑΝΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΣΑΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΣΟΜΠΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΣΟΜΠΟΥ
ΑΡΤΕΜΙΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΧΟΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΧΡΟΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΥΖΙΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΙΑΝΝΕΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΡΑΚΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΚΑΤΩΧΩΡΙΤΗΣ
ΖΩΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΙΟΠΥΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΛΥΓΚΩΝΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΔΡΕΑ
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΟΥΡΚΟΥΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΠΙΡΜΠΑΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΟΛΥΖΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΡΕΤΟΥΛΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ
ΣΙΔΕΡΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΖΩΗΣ
ΤΑΜΠΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑΜΠΑΚΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΖΑΒΙΔΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΤΡΙΠΟΤΣΕΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΥΤΕΙΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΑΛΑΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΡΑΛΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ
ΕΡΑΣΜΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΜΑΛΙΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΛΙΟΥΡΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΤΣΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΙΑΡΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΑΜΠΕΛΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΠΑΜΠΑΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΠΟΛΙΚΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΕΛΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΙΔΟΝΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΡΔΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΗ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΔΡΑΚΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΥΜΕΝΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΥΓΚΩΝΗ
ΠΗΓΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΠΙΤΣΙΝΕΛΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΤΑΚΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΣΙΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΡΑΧΝΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΓΕΝΑΡΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΡΙΤΣΙΠΗ
ΑΡΕΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΤΑΠΟΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΠΑΡΕΝΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΡΙΔΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΣΑΡΚΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΟΥΛΙΑΡΑ
ΑΡΣΙΝΟΗ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΝΑΚΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΑΣΚΑΡΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΙΟΤΣΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΑΚΟΘΑΝΑΣΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΘΩΜΑ
ΠΡΑΜΑΓΚΙΟΥΛΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΡΟΥΜΠΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΛΑΧΟΠΑΝΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΖΕΛΟΥ
ΕΥΠΡΑΞΙΑ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΚΡΙΘΥΜΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΛΙΒΑΝΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΚΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΑΠΑΖΩΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΜΠΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΟΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΛΙΖΙΑΝΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΝΔΗΛΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΡΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΙΑΝΝΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΡΙΤΣΙΠΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ
ΛΙΟΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΛΥΤΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΕΩΡΓΑΛΗ
ΖΩΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΙΓΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΜΕΝΤΗ
ΘΕΟΦΑΝΩ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΗΤΣΑΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΡΗΓΑΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΡΗΓΑΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΨΩΜΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΧΑΙΡΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΘΕΟΦΙΛΗ
ΚΑΛΛΙΡΟΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΡΕΛΑΚΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΠΟΥΡΧΑ
ΑΡΕΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ
ΑΙΜΙΛΙΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΑΠΑΤΡΕΧΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΡΑΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΤΣΑΠΑΡΕΛΗ
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΠΑΜΠΙΝΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΘΑΝΑΣΟΥΛΑ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΝΤΖΟΥΣΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΠΕΝΕΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΑΛΙΟΥΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΣΑΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΚΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΡΔΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΟΥΡΕΛΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΤΖΕΦΡΩΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗ
ΦΑΡΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΦΟΥΝΤΑ
ΜΑΙΡΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΛΑΧΙΩΤΗ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΑΟΥΜΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΤΣΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΠΑΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΓΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΠΑΒΕΛΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΚΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΜΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΜΟΥΝΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΚΕΠΕΤΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΙΛΙΜΑΝΤΟΥ
ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ
ΛΑΙΝΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΟΥΡΤΟΥΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΠΙΤΣΩΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΤΖΟΓΑΝΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΒΟΥΝΙΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΔΕΡΒΙΣΗ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΟΣΚΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΚΑΡΑΤΖΕΝΗ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΣΣΟΒΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΝΤΑΒΑΝΤΖΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΟΛΕΒΑ
ΚΑΙΤΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΧΟΛΕΒΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΥΤΕΙΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΚΟΡΩΣΗ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΙΑΓΚΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΗΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΛΗΓΕΩΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΟΛΥΖΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΟΛΙΑ
ΕΥΡΥΔΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΑΝΤΖΟΥΔΗΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΖΟΡΜΠΑ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΖΟΡΜΠΑ
ΣΟΦΙΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΖΟΡΜΠΑΣ
ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΠΑΝΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΙΤΤΑ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ
ximeronews