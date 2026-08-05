2026-08-05 14:23:44
Φωτογραφία για Πύραυλος της SpaceX προσέκρουσε στη Σελήνη – Με ταχύτητα σχεδόν 9.000 χλμ/ώρα και δύναμη 3 τόνων ΤΝΤ
Τμήμα πυραύλου της SpaceX σε ανεξέλεγκτη πορεία πιστεύεται πως προσέκρουσε στη Σελήνη, με την επιστημονική κοινότητα έτοιμη να αποτιμήσει το αποτύπωμα και τα αποτελέσματα της πρόσκρουσης.

Το αποσπασμένο τμήμα του πυραύλου Falcon 9 έχει περίπου το μέγεθος ενός πενταόροφου κτιρίου και «γήινο» βάρος τουλάχιστον τεσσάρων τόνων. Σύμφωνα με τους ειδικούς, προσέκρουσε με ταχύτητα 9.000 χλμ/ώρα και δύναμη ισοδύναμη με τρεις τόνους ΤΝΤ, δημιουργώντας ένα πελώριο νέφος σκόνης και έναν νέο κρατήρα, διαμέτρου 20-30 μέτρων, στη σεληνιακή επιφάνεια.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των ερευνητών, η πρόσκρουση αναμενόταν περί τις 7.35 ώρα Ηνωμένου Βασιλείου (9.35 ώρα Ελλάδας).

Οι επιστήμονες προέβλεπαν πως η πρόσκρουση θα προκαλούσε μία ορατή, αν και αμυδρή λάμψη. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν εικόνες ή βίντεο από τους ερασιτέχνες αστροφωτογράφους που παρακολουθούσαν μέσω τηλεσκοπίων την πορεία του πυραύλου ούτε επίσημες ανακοινώσεις για την πρόσκρουση που θεωρείται σίγουρο πως έχει συμβεί.


Τα τηλεσκόπια των διαστημικών υπηρεσιών επίσης παρακολουθούσαν την πορεία του Falcon και τη Σελήνη για το αποτύπωμα της σύγκρουσης, ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες, οι εικόνες ενδέχεται να χρειαστούν ημέρες για να εμφανιστούν.

«Χωρίς κίνδυνο για τη Γη»

Πρωταρχικός στόχος των επιστημόνων είναι να συγκρίνουν φωτογραφίες της επιφάνειας της Σελήνης πριν και μετά την πρόσκρουση, προκειμένου να εντοπίσουν τον νέο «κρατήρα», να «συλλέξουν σεληνιακά δεδομένα από το συμβάν και να βελτιώσουν τις τεχνικές παρακολούθησης αντικειμένων στο διάστημα». 

Σύμφωνα με τη NASA, η πρόσκρουση δεν αποτελεί «κίνδυνο για τη Γη».

Ωστόσο, διατυπώνονται κατά καιρούς ανησυχίες για τα διαστημικά συντρίμμια και τον τρόπο με τον οποίο αυτά ενδέχεται να επηρεάσουν μελλοντικές αποστολές.

Πηγή: BBC, Independent

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