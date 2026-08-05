2026-08-05 16:48:58
Φωτογραφία για Οι κόρες της Αρετής - Δώρα Χρυσικού: Η Φρόσω, μια γυναίκα γεμάτη αγάπη και δύναμη





Η Δώρα Χρυσικού ενσαρκώνει τη Φρόσω στη νέα δραματική σειρά «Οι κόρες της Αρετής», τη μοναδική φίλη της Αρετής και τον άνθρωπο που στέκεται διαρκώς στο πλευρό της. Με δύναμη, καλοσύνη και βαθιά ενσυναίσθηση, η Φρόσω αποτελεί τη φωνή της ανθρωπιάς μέσα σε έναν κόσμο γεμάτο συγκρούσεις, ενώ η δική της προσωπική ιστορία αποκαλύπτει μια γυναίκα που, παρά τις πληγές της, δεν έπαψε ποτέ να ελπίζει στην αγάπη.

Η Δώρα Χρυσικού μας συστήνει τη Φρόσω, μέσα από ένα σύντομο βίντεο:

«Είμαι η Φρόσω, η καλύτερη φίλη της Αρετής και ζω μια ήσυχη ζωή στη γειτονιά. Με την Αρετή γνωριζόμαστε από παιδιά, έχουμε μεγαλώσει μαζί. Ξέρω τα πάντα γι’ αυτήν και όσα έχει περάσει και παρόλο που πολλές φορές δε συμφωνώ μαζί της, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να την αφήσω μόνη της. Οι άνθρωποι πάντα πρέπει να έχουν κάποιον δίπλα τους, όταν όλα γύρω τους γκρεμίζονται»

Δες το βίντεο: https://www.instagram.com/reels/DblVYtCD8GW/



 



«Οι κόρες της Αρετής», έρχεται το φθινόπωρο στον Alpha.



 



Συμμετέχουν: Μαριάννα Τουμασάτου, Γιάννος Περλέγκας, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Γιούλη Τσαγκαράκη, Σταύρος Τσουμάνης, Ασημένια Βουλιώτη, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Γιώργος Ζιάκας, Γεωργία Μεσαρίτη, Ιάσονας Χρόνης, Δώρα Χρυσικού, Βιργινία Ταμπαροπούλου, Φώτης Πετρίδης, Ευφυμία Καλογιάννη, Μαριάννα Πουρέγκα, Δανάη Καλούτσα, Αθηνά Ροδίτου, Φοίβος Παπακώστας, Μελίνα Βαμπούλα, Χρύσα Κλούβα, Ηλέκτρα Γεννατά.



Στο ρόλο της Καιτούλας η Μάνια Παπαδημητρίου

Στο ρόλο της Έφης η Αλεξία Καλτσίκη

Στο ρόλο της Αφροδίτης η Ράνια Σχίζα

Σενάριο: Κατερίνα Γιαννάκου

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Κωνσταντάτος

Παραγωγή: Pedio Productions

Βασισμένο στο format MRS. FAZILET AND HER DAUGHTERS (FAZILET HANIM VE KIZLARI), πρωτότυπη σειρά σε δημιουργία Avşar Film, παραγωγή Şükrü Avşar, σενάριο Sırma Yanık.



Πηγή: tvnea.com
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