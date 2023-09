Στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα μίλησε το πρωί της Πέμπτης 21/9 η Super Κική, η οποία αποκάλυψε μεταξύ άλλων πως δέχτηκε πρόταση για να συμμετέχει στο νέο ριάλιτι του ΣΚΑΙ, I’m a Celebrity get me out of here.

Η γνωστή instagrammer τόνισε πως της πρότειναν 6.500 ευρώ την εβδομάδα, όμως ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει ούτε μια περίπτωση να συμμετέχει σε αυτό, αποκαλώντας το μάλιστα “αηδία”.

«Μου κάνανε πρόταση γι΄αυτή την αηδία, για 6.500 ευρώ την εβδομάδα. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγω εγώ από το σπίτι μου και να ξεφτιλιστώ για 6.500 την εβδομάδα, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν φοβάμαι τις δοκιμασίες, ίσα ίσα, μην κέρδιζα κιόλας. Δεν τα φοβάμαι εγώ αυτά.

Υπάρχει κάποιος πιο μικρός όγκος στο στομάχι, έχω και γαστρική παλινδρόμηση, περιμένω να δω τι θα γίνει», αποκάλυψε η Super Κική για το I’m a Celebrity get me out of here.

Πηγή: tvnea.com