2024-01-27 10:39:02
Φωτογραφία για Δείτε αναλυτικά ανα ζώνη τα νούμερα τηλεθέασης (26/1/2024)
Στη μάχη με την τηλεθέαση βρέθηκαν όλα τα κανάλια. 

Πάμε να δούμε αναλυτικά τα ποσοστά τηλεθέασης ανα ζώνη. 

Αναλυτικά:

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΠΡΩΙΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ 12,4

ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ 11,3

ΣΗΜΕΡΑ 10,5

HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA 16,2

ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 5,5

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA 17,1

MEGA ΚΑΛΗΜΕΡΑ 8,2

ΕΡΤ NEWS 5,3

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 6,1

ΠΡΩΙΝΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

SUPER KATERINA 12,9

ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ 12,6

ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ 11,8

ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ 3,6

FAY S TIME 6,2

BREAKFAST@STAR 8,6

ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ 19,3

ΠΡΩΙΝΟ ΣΟΥ ΣΟΥ 4,0

ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ 4,3

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Ε) 10,5

ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ 16,1

ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ (Ε) 6,6

ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) 13,9


T-LIVE 8,5

ΕΛΕΝΗ 7,8

ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΜΟΝΚ 12,2

SHOPPING STAR 10,0

ΟΔΟΣ ΖΑΡΙΦΗ 2 3,1

Η ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ 6,4

MY STYLE ROCKS 7,9

ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ 1,8

ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4 4,7

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

5X5 10,4

ΤΟ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΖΑΡΙ 6,6

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 7,9

LIVE NEWS 16,0

THE CHASE 17,3

CASH OR TRASH 15,9

ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ 19,4

Ο ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ 7,9

ΖΩΝΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ- ΣΕΙΡΩΝ

Ειδήσεις 7μ.μ. 

ΑΝΤ1 NEWS 8,6

ALPHA NEWS 9,4

OPEN NEWS 4,4

ΕΡΤ1 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 5,4

Ειδήσεις 8μ.μ.

MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 13,8

STAR NEWS 15,1

ΣΚΑΪ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 8,2

ΗΛΕΚΤΡΑ 

ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ 18,7

Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ 13,2

LA PROMESA: Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ 2,6

SWITCH 2,4

PRIME TIME ΖΩΝΗ

ΕΡΩΤΑΣ ΦΥΓΑΣ 12,0

DRAGONS DEN 12.1

ΟΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ Ε 14,8

Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 14,3

ΦΩΣ ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ 15,2

3ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 1,0

ΣΤΑ ΣΥΡΜΑΤΑ 2,8

ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 3,2

ΤΑΙΝΙΑ ALPHA 9.2

ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company

Πηγή: tvnea.com
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