The primary goal of the annual Christmas workshop in Theoretical Physics held at the National and Kapodistrian University of Athens, is to bring together established and young researchers, in order to present their recent research results and to stimulate scientific interaction.

Η ετήσια Χριστουγεννιάτικη Τριημερίδα Θεωρητικής Φυσικής διοργανώνεται για 9η κατά σειρά φορά (η 1η ήταν το 2014) στις 18-20 Δεκεμβρίου 2024. Η Τριημερίδα θα διεξαχθεί στο αμφιθέτρο «Άλκης Αργυριάδης» του κεντρικού κτιρίου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Invited Speakers

Alexandros Alexakis (Ecole Normale Supérieure)Asimima Arvaniraki (Perimeter Institute)Alessandro Georgoudis (Queen Mary University of London)Sophia Economou (Virginia Tech)Elias Kiritsis (University of Crete and Universite Paris Cite)Carlos Nunez (University of Swansea)Costas Papadopoulos (NCSR Demokritos)Kostas Skenderis (University of Southampton)

This year's workshop will include the new “Young Researchers” event (on the 18th) which is intended for senior PhD students and early postdoctoral researchers.

Young Researchers

Evangelos Afxonidis (University of Oviedo)Rigers Aliaj (Uni Hamburg)Marios Galanis (Perimeter Institute)Loukas Grimanellis (Kings College London)Fotis Koutroulis (Warsaw University & IHEP Beijing)Nikolaos Liatsos (Natl. Tech. U., Athens)Stavros Mougiakakos (Université Paris Cité)Antonia Paraskevopoulou (LMU/MPI Munich)Houri Christina Tarazi (University of Chicago)Dimitris Toulikas (IPhT, Saclay)Stathis Vitouladitis (Université Libre de Bruxelles)

Attendance (In person and virtual)

In-person meeting at the Amphitheater Alkis Argyriadis. In addition, there will be a live streaming and interaction through Webex.

Live broadcast (Youtube)

Wednesday morning (09:30 - 13:00): https://youtube.com/live/CKe1peENiAM



Wednesday afternoon (14:30 - 17:00): https://youtube.com/live/6FLw6N29IXw



Thursday morning (09:30 - 13:00): https://youtube.com/live/UilbearD-Oc



Thursday afternoon (14:30 - 16:00): https://youtube.com/live/9VHJYJUcwgQ



Friday morning (09:30 - 13:00): https://youtube.com/live/1F3tX1aso0c



Friday afternoon (14:30 - 17:00): https://youtube.com/live/SLmimmtz1XI

SCAM CAUTION



We kindly suggest that you arrange the accommodation by yourself as we have been aware of several scam emails and phishing attempts sent to participants!

Registration opening July 7, 2024

Call for talks deadline Sept 30, 2024

Registration deadline Nov 30, 2024

Organizers



Aris Moustakas (NKUA), Ioannis Papadimitriou (NKUA), Georgios Papathanasiou (City, University of London), Konstantinos Sfetsos (NKUA), Konstantinos Siampos (AUTH) and Vassilis Spanos (NKUA)

