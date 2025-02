Το Netflix έδωσε το πράσινο φως για μια νέα τηλεοπτική μεταφορά του «Little House on the Prairie» (Το μικρό σπίτι στο λιβάδι), της σειράς βιβλίων που έγραψε η Λόρα Ίνγκαλς Ουάιλντερ.Η Rebecca Sonnenshine («The Boys», «Vampire Diaries», «Archive 81») θα είναι η showrunner και εκτελεστική παραγωγός της νέας σειράς. Η Joy Gorman Wettels της Joy Coalition θα είναι επίσης εκτελεστική παραγωγός μαζί με τον Trip Friendly, την Dana Fox και τη Susanna Fogel. Η παραγωγή για το Netflix θα γίνει από τα CBS Studios και τα Anonymous Content Studios. Ο Friendly είναι γιος του Ed Friendly, ο οποίος ήταν εκτελεστικός παραγωγός της αρχικής τηλεοπτικής σειράς.«Το Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι' έχει αιχμαλωτίσει τις καρδιές και τη φαντασία τόσων πολλών θαυμαστών σε όλο τον κόσμο και είμαστε ενθουσιασμένοι που θα μοιραστούμε τα διαχρονικά θέματα ελπίδας και αισιοδοξίας με μια νέα εκδοχή αυτής της εμβληματικής ιστορίας», δήλωσε η Jinny Howe, αντιπρόεδρος δραματικών σειρών του Netflix. «Το όραμα της Rebecca φέρνει ένα συναισθηματικό βάθος που θα ενθουσιάσει τόσο τους νέους όσο και τους υπάρχοντες θαυμαστές αυτού του αγαπημένου κλασικού έργου»."Μικρό σπίτι στο Λιβάδι": Έχουν πωληθεί 73 εκατομμύρια αντίτυπα των βιβλίωνΗ Ingalls Wilder κυκλοφόρησε οκτώ βιβλία του «Μικρού σπιτιού» στις δεκαετίες του 1930 και του '40, ενώ ένα ένατο εκδόθηκε μετά θάνατον το 1971. Τα βιβλία βασίζονται στην παιδική της ηλικία στις μεσοδυτικές πολιτείες της Αμερικής στα τέλη του 1800. Μέχρι σήμερα έχουν πωληθεί περισσότερα από 73 εκατομμύρια αντίτυπα των βιβλίων.Στη συνέχεια, τα βιβλία μεταφέρθηκαν στην απίστευτα δημοφιλή σειρά του NBC «Little House on the Prairie», η οποία προβλήθηκε για εννέα σεζόν και πάνω από 200 επεισόδια μεταξύ 1974 και 1983. Μετά τη σειρά κυκλοφόρησαν τρεις τηλεοπτικές ταινίες «Little House» και η απήχηση της σειράς διατηρήθηκε πολύ καιρό μετά το τέλος της.Πηγή: tvnea.com