Το Παρατηρητήριο ακτίνων Χ Chandra της NASA – το κορυφαίο τηλεσκόπιο στον κόσμο που ανιχνεύει ακτίνες Χ από το διάστημα – χρησιμοποίησε εικόνες από το nikonsmallworld.com, για να συγκρίνει εικόνες του μικρόκοσμου με εικόνες του μακρόκοσμου, προβάλλοντας τις διαφορές και τις ομοιότητες μεταξύ μικροσκοπίας και της μακροσκοπίας.

tinanantsou.blogspot.gr

Στο βίντεο που ακολουθεί θα δείτε εικόνες από τα πιο ισχυρά τηλεσκόπια σε αντιστοιχία με εικόνες από τα ισχυρότερα σύγχρονα μικροσκόπια. Τα κύτταρα μιας φρουτόμυγας μοιάζουν με σύμπλεγμα γαλαξιών, το ορυκτό αχάτης με την επιφάνεια του πλανήτη Δία, ο θάνατος του κυττάρου με τον θάνατο άστρου, η επιφάνεια του Ήλιου με νανοσωλήνες άνθρακα, το πόδι πασχαλίτσας με σύμπλεγμα άστρων, οι «τρίχες» φυτών με τις ηλιακές κηλίδες, άστρα που εκρήγνυνται με την διάιρεση των κυττάρων κ.ο.κ.πηγή: chandra.si.eduhttps://physicsgg.me/