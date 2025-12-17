Ο ΑΝΤ1 προχωρά σε αλλαγές στο πρόγραμμά του λόγω των ημερών των Χριστουγέννων, ενώ επιστρέφει στο πρόγραμμα η κωμική σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης».
Τρίτη 23 Δεκεμβρίου
Στις 13:30 μεταδίδεται η εκπομπή «Αποκαλύψεις» και στις 16:15 επιστρέφει η σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης».
Τα τηλεπαιχνίδια «Rouk Zouk» και «5 x 5 Celebrity» δεν θα μεταδοθούν.
Τετάρτη 24 και Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου
Στις 13:30 και στις 16:30 προβάλλεται η σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης», ενώ στις 14:30 μεταδίδεται το «Rouk Zouk – Εορταστικό» με παρουσιάστρια τη Ζέτα Μακρυπούλια.
Τα τηλεπαιχνίδια «Rouk Zouk» και «5 x 5 Celebrity» δεν θα μεταδοθούν.
Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου
Στις 13:30 και στις 16:30 προβάλλεται η σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης», ενώ στις 14:30 μεταδίδεται η ταινία «Ο Άνθρωπος που Γύρισε από τη Ζέστη».
Τα τηλεπαιχνίδια «Rouk Zouk» και «5 x 5 Celebrity» δεν θα μεταδοθούν.
Το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού παραμένει ως έχει.
Πηγή: tvnea.com