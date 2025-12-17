2025-12-17 15:29:38
Φωτογραφία για Αλλαγές προγράμματος ΑΝΤ1 - Επιστρέφει το Κωνσταντίνου και Ελένης -Τι ώρα θα παίζει;



Ο ΑΝΤ1 προχωρά σε αλλαγές στο πρόγραμμά του λόγω των ημερών των Χριστουγέννων, ενώ επιστρέφει στο πρόγραμμα η κωμική σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης».



Τρίτη 23 Δεκεμβρίου

Στις 13:30 μεταδίδεται η εκπομπή «Αποκαλύψεις» και στις 16:15 επιστρέφει η σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης».

Τα τηλεπαιχνίδια «Rouk Zouk» και «5 x 5 Celebrity» δεν θα μεταδοθούν.



Τετάρτη 24 και Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου

Στις 13:30 και στις 16:30 προβάλλεται η σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης», ενώ στις 14:30 μεταδίδεται το «Rouk Zouk – Εορταστικό» με παρουσιάστρια τη Ζέτα Μακρυπούλια.

Τα τηλεπαιχνίδια «Rouk Zouk» και «5 x 5 Celebrity» δεν θα μεταδοθούν.



Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου

Στις 13:30 και στις 16:30 προβάλλεται η σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης», ενώ στις 14:30 μεταδίδεται η ταινία «Ο Άνθρωπος που Γύρισε από τη Ζέστη».

Τα τηλεπαιχνίδια «Rouk Zouk» και «5 x 5 Celebrity» δεν θα μεταδοθούν.



Το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού παραμένει ως έχει.



Πηγή: tvnea.com
