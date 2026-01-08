2026-01-08 08:55:33
Φωτογραφία για Warner Bros Discovery: Νέο «όχι» στην Paramount – Επιμένει στη συμφωνία με Netflix

 



Αμετακίνητη παραμένει η Warner Bros. Discovery απέναντι στις επαναλαμβανόμενες προσπάθειες εξαγοράς από την Paramount Skydance, απορρίπτοντας και επίσημα τη νεότερη πρόταση που κατατέθηκε. Η διοίκηση της WBD, μέσω επιστολής που υποβλήθηκε στην αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC), χαρακτήρισε την προσφορά «ανεπαρκή» και λιγότερο συμφέρουσα σε σύγκριση με τη συμφωνία συγχώνευσης με τη Netflix.

Η τελευταία πρόταση της Paramount, ύψους 30 δολαρίων ανά μετοχή και όγδοη κατά σειρά, δεν έπεισε το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros. Discovery, το οποίο τονίζει ότι συνοδεύεται από αυξημένους κινδύνους, υψηλό κόστος και σημαντικές αβεβαιότητες. Παράλληλα, εκφράζονται σοβαρές επιφυλάξεις για το κατά πόσο η Paramount Skydance μπορεί να χρηματοδοτήσει και να ολοκληρώσει μια τόσο μεγάλης κλίμακας συμφωνία.

Στην επιστολή προς τους μετόχους, η WBD επισημαίνει ότι η Paramount Skydance, με χρηματιστηριακή αξία περίπου 14 δισ. δολάρια, καλείται να στηρίξει μια εξαγορά που ξεπερνά τα 94 δισ. δολάρια, γεγονός που καθιστά τη συναλλαγή ιδιαίτερα ριψοκίνδυνη. Αντίθετα, η Netflix παρουσιάζεται ως ένας σαφώς πιο σταθερός και οικονομικά ισχυρός εταίρος, με υψηλή κεφαλαιοποίηση και ισχυρές ταμειακές ροές.

Παρά τις βελτιώσεις που επιχείρησε να ενσωματώσει η Paramount Skydance στη νέα πρότασή της, η Warner Bros. Discovery ξεκαθαρίζει ότι η συμφωνία με τη Netflix παραμένει η καλύτερη επιλογή για τους μετόχους της, βάζοντας —τουλάχιστον προς το παρόν— φρένο στα σενάρια εξαγοράς.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Έρχεται ο διαγωνισμός για νέους συρμούς Μετρό προς το Αεροδρόμιο
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Έρχεται ο διαγωνισμός για νέους συρμούς Μετρό προς το Αεροδρόμιο
Μπαμπά, σ’αγαπώ: Τι συμβαίνει στα γυρίσματα της νέας οικογενειακής σειράς του Alpha;
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μπαμπά, σ’αγαπώ: Τι συμβαίνει στα γυρίσματα της νέας οικογενειακής σειράς του Alpha;
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«Αλλαγή σελίδας» στις Μεταφορές και μεγάλες επενδύσεις με τη συμφωνία Δημοσίου /Hellenic Train
«Αλλαγή σελίδας» στις Μεταφορές και μεγάλες επενδύσεις με τη συμφωνία Δημοσίου /Hellenic Train
Warner Bros. Discovery: Όταν τα media συναντούν την εξουσία
Warner Bros. Discovery: Όταν τα media συναντούν την εξουσία
Συμφωνία στην Ευρώπη για την πατέντα των φαρμάκων – Ο EMA χαιρετίζει τη συμφωνία-ορόσημο – Τι αλλάζει
Συμφωνία στην Ευρώπη για την πατέντα των φαρμάκων – Ο EMA χαιρετίζει τη συμφωνία-ορόσημο – Τι αλλάζει
Νέα κόντρα για τη Warner Bros: Paramount αντιπροτείνει στο Netflix με μεγαλύτερη προσφορά
Νέα κόντρα για τη Warner Bros: Paramount αντιπροτείνει στο Netflix με μεγαλύτερη προσφορά
Σαουδική Αραβία και Κατάρ υπέγραψαν συμφωνία για σιδηροδρομικές γραμμές υψηλής ταχύτητας που θα συνδέουν τις πρωτεύουσες
Σαουδική Αραβία και Κατάρ υπέγραψαν συμφωνία για σιδηροδρομικές γραμμές υψηλής ταχύτητας που θα συνδέουν τις πρωτεύουσες
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Συντάξεις Φεβρουαρίου: Πότε θα πληρωθούν οι δικαιούχοι
Συντάξεις Φεβρουαρίου: Πότε θα πληρωθούν οι δικαιούχοι
CES 2026: ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ, ΤΕΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, ΤΕΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΦΕΤΟΣ
CES 2026: ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ, ΤΕΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, ΤΕΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΦΕΤΟΣ
Η Ευρώπη αγαπά τα νυχτερινά τρένα, γιατί όμως πολλά δρομολόγια καταργούνται σε όλη την ήπειρο;
Η Ευρώπη αγαπά τα νυχτερινά τρένα, γιατί όμως πολλά δρομολόγια καταργούνται σε όλη την ήπειρο;
Μία οφειλόμενη απάντηση προς τας υποδείξεις... του εκλεγμένου τοπικού συμβούλου με την δημοτική παράταξη του κ. Γαλούνη ''ΝΕΑ ΜΕΡΑ - ΚΑΘΑΡΑ ΧΕΡΙΑ'
Μία οφειλόμενη απάντηση προς τας υποδείξεις... του εκλεγμένου τοπικού συμβούλου με την δημοτική παράταξη του κ. Γαλούνη ''ΝΕΑ ΜΕΡΑ - ΚΑΘΑΡΑ ΧΕΡΙΑ'
Η Eurostar ακυρώνει τα δρομολόγια τρένων λόγω σφοδρής χιονόπτωσης
Η Eurostar ακυρώνει τα δρομολόγια τρένων λόγω σφοδρής χιονόπτωσης