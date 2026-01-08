Αμετακίνητη παραμένει η Warner Bros. Discovery απέναντι στις επαναλαμβανόμενες προσπάθειες εξαγοράς από την Paramount Skydance, απορρίπτοντας και επίσημα τη νεότερη πρόταση που κατατέθηκε. Η διοίκηση της WBD, μέσω επιστολής που υποβλήθηκε στην αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC), χαρακτήρισε την προσφορά «ανεπαρκή» και λιγότερο συμφέρουσα σε σύγκριση με τη συμφωνία συγχώνευσης με τη Netflix.

Η τελευταία πρόταση της Paramount, ύψους 30 δολαρίων ανά μετοχή και όγδοη κατά σειρά, δεν έπεισε το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros. Discovery, το οποίο τονίζει ότι συνοδεύεται από αυξημένους κινδύνους, υψηλό κόστος και σημαντικές αβεβαιότητες. Παράλληλα, εκφράζονται σοβαρές επιφυλάξεις για το κατά πόσο η Paramount Skydance μπορεί να χρηματοδοτήσει και να ολοκληρώσει μια τόσο μεγάλης κλίμακας συμφωνία.

Στην επιστολή προς τους μετόχους, η WBD επισημαίνει ότι η Paramount Skydance, με χρηματιστηριακή αξία περίπου 14 δισ. δολάρια, καλείται να στηρίξει μια εξαγορά που ξεπερνά τα 94 δισ. δολάρια, γεγονός που καθιστά τη συναλλαγή ιδιαίτερα ριψοκίνδυνη. Αντίθετα, η Netflix παρουσιάζεται ως ένας σαφώς πιο σταθερός και οικονομικά ισχυρός εταίρος, με υψηλή κεφαλαιοποίηση και ισχυρές ταμειακές ροές.

Παρά τις βελτιώσεις που επιχείρησε να ενσωματώσει η Paramount Skydance στη νέα πρότασή της, η Warner Bros. Discovery ξεκαθαρίζει ότι η συμφωνία με τη Netflix παραμένει η καλύτερη επιλογή για τους μετόχους της, βάζοντας —τουλάχιστον προς το παρόν— φρένο στα σενάρια εξαγοράς.

Πηγή: tvnea.com