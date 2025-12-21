2025-12-21 12:35:26

Και επίσημα σε τροχιά τηλεοπτικής επιστροφής βρίσκεται η Μαρία Κίτσου, αυτή τη φορά μέσα από μια κωμωδία με ιδιαίτερο ύφος. Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, τις προηγούμενες ημέρες ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα του επεισοδίου πιλότου της νέας κωμικής σειράς, στην οποία η δημοφιλής ηθοποιός έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο.



Η Μαρία Κίτσου, που φέτος σημείωσε μεγάλη επιτυχία με τη σειρά «Να με λες μαμά», συμπράττει σε αυτό το νέο τηλεοπτικό εγχείρημα με τον Σπύρο Μπιμπίλα, ενώ συμμετοχή έχει και ο Φάνης Λαμπρόπουλος, σε έναν ρόλο-έκπληξη.



Η σειρά κινείται στο ύφος του mockumentary, θυμίζοντας διεθνείς επιτυχίες όπως το «The Office», γεγονός που οδήγησε την εταιρεία παραγωγής Silver Line Media στην απόφαση να προηγηθεί η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πιλότου, προκειμένου να παρουσιαστεί ένα σαφές δείγμα του concept στα τηλεοπτικά κανάλια.



Το προσεχές διάστημα αναμένεται να ξεκινήσουν οι επαφές με τους σταθμούς, με στόχο να εξασφαλιστεί η τηλεοπτική στέγη της νέας κωμικής πρότασης, που φιλοδοξεί να ξεχωρίσει χάρη στο χιούμορ και τη διαφορετική της ματιά.



Πηγή: tvnea.com



