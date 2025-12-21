2025-12-21 12:35:26
Φωτογραφία για Η Μαρία Κίτσου επιστρέφει με κωμωδία – Ολοκληρώθηκε ο πιλότος νέας σειράς mockumentary
Και επίσημα σε τροχιά τηλεοπτικής επιστροφής βρίσκεται η Μαρία Κίτσου, αυτή τη φορά μέσα από μια κωμωδία με ιδιαίτερο ύφος. Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, τις προηγούμενες ημέρες ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα του επεισοδίου πιλότου της νέας κωμικής σειράς, στην οποία η δημοφιλής ηθοποιός έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η Μαρία Κίτσου, που φέτος σημείωσε μεγάλη επιτυχία με τη σειρά «Να με λες μαμά», συμπράττει σε αυτό το νέο τηλεοπτικό εγχείρημα με τον Σπύρο Μπιμπίλα, ενώ συμμετοχή έχει και ο Φάνης Λαμπρόπουλος, σε έναν ρόλο-έκπληξη.

Η σειρά κινείται στο ύφος του mockumentary, θυμίζοντας διεθνείς επιτυχίες όπως το «The Office», γεγονός που οδήγησε την εταιρεία παραγωγής Silver Line Media στην απόφαση να προηγηθεί η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πιλότου, προκειμένου να παρουσιαστεί ένα σαφές δείγμα του concept στα τηλεοπτικά κανάλια.

Το προσεχές διάστημα αναμένεται να ξεκινήσουν οι επαφές με τους σταθμούς, με στόχο να εξασφαλιστεί η τηλεοπτική στέγη της νέας κωμικής πρότασης, που φιλοδοξεί να ξεχωρίσει χάρη στο χιούμορ και τη διαφορετική της ματιά.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Χειμερινό Ηλιοστάσιο σήμερα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Χειμερινό Ηλιοστάσιο σήμερα
Maestro: Σε πλήρη εξέλιξη τα γυρίσματα του 4ου κύκλου – Τι λέει ο Παπακαλιάτης – Πότε κάνει πρεμιέρα;
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Maestro: Σε πλήρη εξέλιξη τα γυρίσματα του 4ου κύκλου – Τι λέει ο Παπακαλιάτης – Πότε κάνει πρεμιέρα;
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ευχές από το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας
Ευχές από το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας
Ευχές από τον Γραμματέα Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Κώστα Σκρέκα
Ευχές από τον Γραμματέα Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Κώστα Σκρέκα
Αλλαγές προγράμματος ΑΝΤ1 - Επιστρέφει το Κωνσταντίνου και Ελένης -Τι ώρα θα παίζει;
Αλλαγές προγράμματος ΑΝΤ1 - Επιστρέφει το Κωνσταντίνου και Ελένης -Τι ώρα θα παίζει;
Εξιτήριο για την Έλενα Παπαρίζου – Πότε επιστρέφει στο Voice και στο νυχτερινό μαγαζί;
Εξιτήριο για την Έλενα Παπαρίζου – Πότε επιστρέφει στο Voice και στο νυχτερινό μαγαζί;
Μαρία Μπακοδήμου: Δεν μου έλειψε η τηλεόραση... - Θα είμαι αυστηρή στον «Αδύναμο Κρίκο»
Μαρία Μπακοδήμου: Δεν μου έλειψε η τηλεόραση... - Θα είμαι αυστηρή στον «Αδύναμο Κρίκο»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Μεσημεριανής και Απογευματινής Ζώνης: Ο «Γαμπρός από το Λονδίνο» και ο «Τροχό της Τύχης» οι επιλογές του κοινού...
Μεσημεριανής και Απογευματινής Ζώνης: Ο «Γαμπρός από το Λονδίνο» και ο «Τροχό της Τύχης» οι επιλογές του κοινού...
Prime Time ζώνη: Στην κορυφή το THE VOICE - Δυνατά ποσοστά για την ταινία Minions 2
Prime Time ζώνη: Στην κορυφή το THE VOICE - Δυνατά ποσοστά για την ταινία Minions 2
ΕΥΧΕΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ (Ο.Π.ΣΥ.Ξ.)
ΕΥΧΕΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ (Ο.Π.ΣΥ.Ξ.)
Ο Δικαστής: Τι θα δούμε στο τελευταίο επεισόδιο της χρονιάς;
Ο Δικαστής: Τι θα δούμε στο τελευταίο επεισόδιο της χρονιάς;
Klavdia για Γιώργο Λιάγκα: Δεν ήταν για την άποψη που είχε, αλλά για τον τρόπο που την εξέφραζε
Klavdia για Γιώργο Λιάγκα: Δεν ήταν για την άποψη που είχε, αλλά για τον τρόπο που την εξέφραζε