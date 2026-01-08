Ποιοι εντάσσονται

Δικαιούχοι θεωρούνται πολίτες με αυξημένο ΔΜΣ: ΔΜΣ > 40 ή ΔΜΣ 37–40 με σχετικές συννοσηρότητες.​

Ακολουθεί ιατρική εξέταση/αξιολόγηση από ιατρό ειδικότητας Ενδοκρινολογίας/Διαβήτη/Μεταβολισμού ή/και Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής ή/και Παθολογίας, και εφόσον υπάρχει σύμφωνη γνώμη ιατρού προχωρά η διάθεση φαρμακευτικής αγωγής.​

Η διαδικασία σε 4 βήματα

Βήμα 1: Παραπεμπτικό για εξέταση. Μετά την ολοκλήρωση εξετάσεων του προγράμματος, οι δικαιούχοι λαμβάνουν παραπεμπτικό για ιατρική εξέταση με ισχύ 60 ημέρες για το 1ο παραπεμπτικό και 45 ημέρες για κάθε επόμενο.​

Το παραπεμπτικό έρχεται με SMS σε όσους έχουν άυλη συνταγογράφηση ή εμφανίζεται στον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (ΗΦΥ) στην ενότητα «Ιατρικές πράξεις» για όσους δεν είναι στην άυλη (εναλλακτικά ο ιατρός μπορεί να το εκτυπώσει από το ιστορικό).​

Το ραντεβού κλείνεται σε δημόσιες μονάδες υγείας χωρίς οικονομική επιβάρυνση, είτε ο πολίτης είναι ασφαλισμένος είτε ανασφάλιστος.​

Βήμα 2: Έκδοση συνταγής. Στη συνεργαζόμενη δημόσια μονάδα υγείας γίνεται ιατρική αξιολόγηση βάσει κλινικών κριτηρίων και, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις, ο ιατρός εντάσσει τον δικαιούχο στο πρόγραμμα και συνταγογραφεί την ενδεδειγμένη αγωγή (ενδεικτικά αναφέρονται Mounjaro, Wegovy) με συνταγή ισχύος 15 ημερών.​

Βήμα 3: Εκτέλεση & χορήγηση στο φαρμακείο. Ο πολίτης προσέρχεται σε συνεργαζόμενο φαρμακείο που έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα.​

Η εκτέλεση γίνεται στο ΣΗΣ (και μέσω προγραμμάτων φαρμακείου που έχουν λάβει σχετικές προδιαγραφές) και η χορήγηση πραγματοποιείται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για ασφαλισμένους και ανασφάλιστους.​

Βήμα 4: Αυτόματη έκδοση νέου παραπεμπτικού. Παράλληλα με την εκτέλεση της συνταγής, το σύστημα αποστέλλει κάθε φορά νέο παραπεμπτικό (άυλα ή μη) για την επόμενη επίσκεψη-αξιολόγηση και νέα συνταγογράφηση.​

Τι χρειάζεται να κάνουν τα φαρμακεία

Να είναι δηλωμένα/ενταγμένα ως «συνεργαζόμενα» για να μπορούν να εκτελούν τις συνταγές της δράσης.​

Να λειτουργούν ως σημείο συνεχιζόμενης υποστήριξης, δίνοντας πρακτικές οδηγίες για υγιεινή διατροφή, σωματική άσκηση και υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών, ώστε να ενισχύεται το θεραπευτικό αποτέλεσμα και η διατήρησή του.​

Να διασφαλίζουν ασφαλή και υπεύθυνη εκτέλεση της θεραπείας, με σαφείς οδηγίες για σωστή εφαρμογή/χρήση των φαρμάκων και ενίσχυση της προσήλωσης του ασθενούς.​

Χρονοδιάγραμμα που πρέπει να γνωρίζουμε

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με καταληκτική ημερομηνία εκτέλεσης συνταγών έως 30 Ιουνίου, για όσες συνταγές προλάβουν να εκδοθούν έως τότε για κάθε δικαιούχο, μετά από έκδοση ισάριθμων παραπεμπτικών για επισκέψεις σε δημόσιες μονάδες υγείας.​

Αναφέρεται επίσης ότι έως το τέλος Νοεμβρίου είχαν αποσταλεί 30.000 SMS σε δικαιούχους και αναμενόταν περαιτέρω αύξηση με την ολοκλήρωση των εξετάσεων του Δεκεμβρίου.

Διαβάστε παρακάτω την αναλυτική ενημέρωση από τον ΠΦΣ:

Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2026







ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ







Αριθμ

. Πρωτ. 78







Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Θέμα: «Τα στάδια του Προγράμματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της

Παχυσαρκίας»







Το Πρόγραμμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Παχυσαρκίας υλοποιείται στο

πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης Καρδιαγγειακών

Κινδύνων και στοχεύει στην έγκαιρη παρέμβαση, την ασφαλή χορήγηση θεραπείας και

τη συνολική υποστήριξη των ασθενών με παχυσαρκία. Σύμφωνα με όσα αναφέροντα

στο cardio.gov.gr για τους δικαιούχους:







«Σε περίπτωση αυξημένου Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) και συγκεκριμένα:

ΔΜΣ > 40 ή ΔΜΣ 37-40 και σχετικές συννοσηρότητες ακολουθεί Ιατρική Εξέταση για

την Αντιμετώπιση της Παχυσαρκίας από ιατρό ειδικότητας

Ενδοκρινολογίας/Διαβήτη/Μεταβολισμού ή/και Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής, ή/και

Παθολογίας. Σε περίπτωση σύμφωνης γνώμης ιατρού, διάθεση Φαρμακευτικής Αγωγής

για την Αντιμετώπιση της Παχυσαρκίας.»







ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ:

ΒΗΜΑ 1ο

– ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ

Οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν μετά την ολοκλήρωση εξετάσεων του προγράμματος

παραπεμπτικό για ιατρική εξέταση, του οποίου η διάρκεια ισχύος είναι 60 ημέρες για

το 1ο παραπεμπτικό και 45 για κάθε επόμενο που θα εκδίδεται.Το παραπεμπτικό παραλαμβάνεται από τους δικαιούχους με SMS αν διαθέτουν άυλη συνταγογράφηση ή μέσω του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (ΗΦΥ) στην ενότητα «Ιατρικές πράξεις» αν δεν είναι εγγεγραμμένοι στην άυλη. (Εναλλακτικά σε

κάθε περίπτωση, επισκεπτόμενοι τον ιατρό τους, μπορεί να εκτυπώσει το παραπεμπτικό από το ιστορικό του ασθενούς)







Το μόνο που έχουν να κάνουν στη συνέχεια είναι να κλείσουν το ραντεβού τους, σε δημόσιες Μονάδες Υγείας, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, είτε είναι ασφαλισμένοι, είτε ανασφάλιστοι.







Δείτε τις Συνεργαζόμενες Δημόσιες μονάδες Υγείας και τα Συνεργαζόμενα Φαρμακεία

για την αντιμετώπιση της Παχυσαρκίας (cardio.gov.gr)







Με στοιχεία του προγράμματος 30.000 sms έχουν αποσταλεί με τους δικαιούχους έως και το τέλος Νοεμβρίου και αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω ο αριθμός με τους δικαιούχους οι οποίοι θα προκύψουν με την ολοκλήρωση των εξετάσεων εντός του Δεκεμβρίου, από όσους έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα.







ΒΗΜΑ 2ο

– ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΓΗΣ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ







Στις συνεργαζόμενες με τη δράση Δημόσιες Μονάδες Υγείας, γίνεται η ιατρική αξιολόγηση του πολίτη, βάσει κλινικών κριτηρίων. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, ο θεράπων ιατρός εντάσσει τον δικαιούχο στο πρόγραμμα και προχωρά στη συνταγογράφηση της ενδεδειγμένης φαρμακευτικής αγωγής (πχ. Mounjaro, Wegovy) σε συνταγή διάρκειας ισχύος 15 ημερών.







ΒΗΜΑ 3ο

– ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΗΣ & ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ







Στη συνέχεια, ο πολίτης προσέρχεται σε συνεργαζόμενο φαρμακείο, το οποίο έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία ένταξής του στο πρόγραμμα πρόληψης.







Στο φαρμακείο πραγματοποιείται η εκτέλεση της συνταγής στο ΣΗΣ – μέσω και των προγραμμάτων φαρμακείου τα οποία έχουν λάβει προδιαγραφές για αυτό – και η χορήγηση της φαρμακευτικής αγωγής χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, είτε ο δικαιούχος είναι ασφαλισμένος είτε ανασφάλιστος.







ΒΗΜΑ 4ο

– ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΝΕΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ







Παράλληλα με την εκτέλεση της συνταγής αποστέλλεται από το σύστημα κάθε φορά (άυλα ή μη) νέο παραπεμπτικό για την επόμενη επίσκεψη-αξιολόγηση και τη νέα συνταγογράφηση.







➢ Πότε ολοκληρώνεται το Πρόγραμμα Πρόληψης :

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με καταληκτική ημερομηνία εκτέλεσης συνταγών έως τις 30 Ιουνίου για όσες συνταγές προλάβουν να εκδοθούν έως τότε για κάθε δικαιούχο, μετά από την έκδοση ισάριθμων παραπεμπτικών για την επίσκεψη των δικαιούχων στις Δημόσιες Μονάδες Υγείας.







➢ Οδηγίες προς ασθενείς – δικαιούχους του προγράμματος:

Καθ’ όλη τη διάρκεια της συμμετοχής στο πρόγραμμα, το φαρμακείο λειτουργεί ως σημείο συνεχιζόμενης υποστήριξης, προσφέροντας συμβουλευτική καθοδήγηση με πρακτικές οδηγίες για υγιεινή διατροφή, σωματική άσκηση και υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών, ενισχύοντας το συνολικό θεραπευτικό αποτέλεσμα και τη διατήρηση του θεραπευτικού αποτελέσματος. Η επιστημονική ομάδα του Π.Φ.Σ. δημιούργησε για τις ανάγκες ενημέρωσης των ασθενών φυλλάδιο με «Οδηγίες προς ασθενείς» το οποίο επισυνάπτεται.







Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος έχει δημοσιοποιήσει τη συμμετοχή των φαρμακείων και το φυλλάδιο στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.







➢ Χαρακτηριστικά των φαρμάκων του προγράμματος πρόληψης:

Ο φαρμακοποιός διασφαλίζει την ασφαλή και υπεύθυνη εκτέλεση της θεραπείας, παρέχοντας σαφείς οδηγίες για τη σωστή εφαρμογή και χρήση των φαρμάκων, συμβάλλοντας στην κατανόηση και στην προσήλωση του ασθενούς στην αγωγή με τα σκευάσματα τα οποία χορηγούνται με τη δράση πρόληψης κατά της παχυσαρκίας.







Με Εκτίμηση,





farmakopoioi