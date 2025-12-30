2025-12-30 18:20:16
Φωτογραφία για ΠΦΣ: Πού εντοπίζεται το πρόβλημα με την ολοκλήρωση εγγραφής στη σύμβαση για τη Δράση Πρόληψης κατά της Παχυσαρκίας



Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Όπως μας ενημέρωσε η ΗΔΙΚΑ ένας αρκετά μεγάλος αριθμός φαρμακείων (περίπου 400) δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία υποβολής της αίτησης στη σχετική πλατφόρμα με αποτέλεσμα να παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Το πρόβλημα έχει εντοπιστεί, στο στάδιο μετά την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης. Συγκεκριμένα ενώ καθίσταται διαθέσιμη η Σύμβαση προς υπογραφή στην πλατφόρμα – για το οποίο λαμβάνει ο φαρμακοποιός σχετικό email – προκειμένου να ολοκληρώσει την ένταξή του απαιτείται να πραγματοποιηθούν όλα τα παρακάτω βήματα: 

- Λήψη της σύμβασης που έχει αποσταλεί μέσω της πλατφόρμας,

- «Ψηφιακή βεβαίωση του εγγράφου» της Σύμβασης (μέσω gov.gr),

- Επαναφόρτωση της υπογεγραμμένης και ψηφιακά βεβαιωμένης σύμβασης στην πλατφόρμα, στην επιλογή «Αντικατάσταση αρχείου» 

Μόνο με την ολοκλήρωση των παραπάνω καθίσταται ενεργή η συμμετοχή του φαρμακείου στη Δράση Πρόληψης με δικαίωμα εκτέλεσης των συνταγών στο ΣΗΣ από 2 Ιανουαρίου όπως σας έχουμε ενημερώσει σχετικά (πατήστε ΕΔΩ). 

 

  

Παρακαλούμε ελέγξτε άμεσα την κατάστασή σας στην πλατφόρμα και προχωρήστε στις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να μην υπάρξει καθυστέρηση συμμετοχής σας, πραγματοποιώντας έγκαιρη επανείσοδο στην πλατφόρμα και έλεγχο των εκκρεμοτήτων. 

Αναλυτική ενημέρωση της διαδικασίας για νέες εγγραφές στη Δράση Πρόληψης κατά της Παχυσαρκίας (ΕΔΩ) 

 

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ            ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

 

 

 

farmakopoioi
