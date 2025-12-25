Με τη Συλλογική Σύμβαση Π.Φ.Σ. – Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε. μπαίνει σε τάξη η διαδικασία ώστε τα φαρμακεία που δηλώνουν συμμετοχή να διαθέτουν στους δικαιούχους φαρμακευτικά σκευάσματα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, μέσα από την πλατφόρμα της Η.ΔΙ.ΚΑ.

Σαν κλάδος είμαστε θετικοί σε τέτοιες οργανωμένες δράσεις δημόσιας υγείας, γιατί ενισχύουν τον ρόλο του φαρμακείου στην πρόληψη και στη σωστή καθοδήγηση του πολίτη.

1) Με 2 λόγια: τι είναι το πρόγραμμα Η δράση εντάσσεται στο «Εθνικό πρόγραμμα για την πρόληψη και αντιμετώπιση καρδιαγγειακών κινδύνων» του ΕΠΠΕ, με φορέα υλοποίησης την Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε.Στόχος της σύμβασης είναι η διάθεση από τα φαρμακεία φαρμακευτικής αγωγής για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας στους δικαιούχους, με τους όρους της σχετικής ΚΥΑ. 2) Τι πρέπει να κάνω «από αύριο» Συμμετοχή: Δηλώνω συμμετοχή στη δράση στη σχετική εφαρμογή της Η.ΔΙ.ΚΑ. και υπογράφω συμπληρωματική σύμβαση (με στοιχεία και ΙΒΑΝ για τις πληρωμές).Εκτέλεση: Εκτελώ τη συνταγή και παραδίδω τα σκευάσματα όπως προβλέπεται.Σάρωση: Σκανάρω το φύλλο εκτέλεσης και το ανεβάζω ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα της Η.ΔΙ.ΚΑ. στο σημείο που προβλέπεται.Ρυθμός υποβολών: Για την πρώτη περίοδο, τα σαρωμένα αρχεία υποβάλλονται 31/01/2026 και 01/02/2026, ενώ από Φεβρουάριο 2026 οι υποβολές πρέπει να γίνονται καθημερινά ή το αργότερο εντός της ίδιας εβδομάδας εκτέλεσης. 3) Πόσο πληρωνόμαστε και πότε Τι πληρώνεται Η αποζημίωση των φαρμακείων για τη διάθεση της αγωγής (όπως παραπέμπει στη σχετική ΚΥΑ) είναι ίση με την λιανική τιμή του εκάστοτε χορηγηθέντος σκευάσματος όπως αναφέρεται στο ισχύον δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης.Η συμμετοχή του δικαιούχου είναι μηδενική και δεν επιτρέπεται να λάβουμε επιπλέον αμοιβή από τον πολίτη. Πότε πληρωνόμαστε (κύκλος μήνα) Η περίοδος υποβολής παραστατικών στο Σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης Παρόχων του «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» είναι σταθερά 16–26 κάθε μήνα.Η πληρωμή γίνεται εντός των πρώτων 15 ημερών του επόμενου μήνα, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης τιμολογίων από τα φαρμακεία.Εκτελέσεις που έγιναν τον Δεκέμβριο 2025 αποζημιώνονται μαζί με τις εκτελέσεις Ιανουαρίου 2026, τον Μάρτιο 2026. 4) Παγίδες/κίνδυνοι που θέλουν προσοχή Καθυστερήσεις λόγω ελλείψεων: Αν στον έλεγχο βρεθούν ελλείψεις/παραλείψεις, μπορεί να γίνει επανυποβολή, αλλά αν έχει κλείσει η περίοδος αποζημίωσης, η πληρωμή πάει στην επόμενη περίοδο.GDPR & εχεμύθεια: Τα παραπεμπτικά/γνωματεύσεις/πληροφορίες είναι αυστηρώς προσωπικά και δεν χρησιμοποιούνται για τρίτους, ενώ ο φαρμακοποιός οφείλει πλήρη συμμόρφωση με GDPR/Ν.4624/2019 και τήρηση εμπιστευτικότητας.Συνέπεια στη ροή: Από Φεβρουάριο 2026 οι υποβολές πρέπει να γίνονται πολύ τακτικά (καθημερινά ή εντός εβδομάδας), άρα χρειάζεται «ρουτίνα» στο φαρμακείο για να μη συσσωρεύεται δουλειά.Ρίσκο διακοπής προγράμματος: Αν οι πληρωμές καθυστερήσουν πέραν δύο συνεχόμενων ή τριών μηνών σε ετήσια βάση, ο Π.Φ.Σ. μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση, με αποτέλεσμα να σταματήσει συνολικά η συμμετοχή των φαρμακείων μετά την προβλεπόμενη προθεσμία. FAQ (γρήγορες απαντήσεις)

Μπορώ να χρεώσω κάτι στον δικαιούχο;



Όχι, η συμμετοχή είναι μηδενική και δεν προβλέπεται πρόσθετη αμοιβή από τον πολίτη.

Θα στέλνω φυσικό αρχείο;

Όχι. Το φύλλο εκτέλεσης της συνταγής υπογράφεται από τον δικαιούχο και τον φαρμακοποιό και στη συνέχεια αποστέλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, ως σαρωμένο αρχείο (scan), μέσω της ειδικής πλατφόρμας.

Πότε να κόβω/ανεβάζω τιμολόγιο;



Το «παράθυρο» τιμολογίων είναι 16–26 κάθε μήνα.

Πότε θα μπουν τα χρήματα;



Εντός των πρώτων 15 ημερών του επόμενου μήνα, μετά την ολοκλήρωση τιμολόγησης/διαδικασίας.

Αν ξέχασα σάρωση ή κάτι λείπει;



Μπορεί να χρειαστεί επανυποβολή και, αν κλείσει η περίοδος, η αποζημίωση μεταφέρεται στον επόμενο κύκλο πληρωμής.

Farmakopoioi





farmakopoioi