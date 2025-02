«Ακόμη θυμάμαι να περιεργάζομαι και να αλληλεπιδρώ με το πρώτο ipod που βγήκε στην αγορά», δήλωσε στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» ο Ακης Ευαγγελίδης, συνιδρυτής της εταιρείας Nothing.

Η στιγμή αυτή «έγραψε» μέσα του, ήταν για αυτόν κάτι μαγικό, κάτι ιδιαίτερο. Λίγα χρόνια μετά, προς το 2021, άρχισε να διαπιστώνει πως τα προϊόντα τεχνολογίας είχαν αρχίσει να μοιάζουν μεταξύ τους. «Ηταν λίγο στενάχωρο όλο αυτό τότε», επεσήμανε.

«Ετσι, το πρώτο πράγμα που θέλαμε να κάνουμε ήταν να δημιουργήσουμε κάτι μοναδικό, σε πρώτη φάση, σε επίπεδο σχεδίου. Ξεκινήσαμε λοιπόν με τα ακουστικά», εξηγεί ο ίδιος, ανακαλώντας στη μνήμη του τα πρώτα βήματα της Nothing. Η εταιρεία ξεκινώντας από το «τίποτα» –όπως μαρτυρά το όνομά της– έφτασε να έχει έσοδα 1 δισ. δολάρια από το 2021 έως σήμερα, έχει πουλήσει 7 εκατ. προϊόντα (ακουστικά, smartphones, smartwatches), ενώ σύμφωνα με τους ιδρυτές της, αποτελεί ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα brands παγκοσμίως. Και όπως ο ίδιος εξηγεί, ήταν η μόνη εταιρεία των τελευταίων 10 ετών που κατάφερε να επιβιώσει και να λανσάρει το δικό της smartphone στην παγκόσμια αγορά. Από νωρίς άλλωστε προσείλκυσε τα κεφάλαια από κορυφαίες προσωπικότητες του χώρου της τεχνολογίας.

Ανάμεσα σε αυτούς ξεχωρίζουν ο Τόνι Φαντέλ, δημιουργός του iPod, o Στιβ Χιούφμαν, διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της Reddit και ο Κέβιν Λιν, συνιδρυτής της εταιρείας Twitch.

«Ολοι είχαν το ίδιο όραμα με εμάς, οπότε όλοι αυτοί επένδυσαν σε γύρο χρηματοδότησης ύψους 7 εκατ. (seed round)», αναφέρει ο ίδιος, τονίζοντας πως μέχρι στιγμής η εταιρεία έχει σηκώσει 250 εκατ. δολ., ανάμεσα στους οποίους και ο επενδυτικός βραχίονας της Google, Google Ventures

Η 8μελής ιδρυτική ομάδα έχει και ισχυρό background, καθώς αρκετοί έφυγαν από τον κινεζικό κολοσσό και κατασκευαστή smartphone OnePlus, για να δημιουργήσουν τη Nothing. Μαζί τους και ο Carl Pei, πρώην συνιδρυτής της OnePlus, ο οποίος μαζί με τον κ. Ευαγγελίδη ξεκίνησε το δύσκολο εγχείρημα.

Η εταιρεία έφτασε να έχει έσοδα 1 δισ. δολαρίων και έχει πουλήσει 7 εκατ. προϊόντα σε όλο τον κόσμο.

«Στην αρχή μας θεωρούσαν τρελούς διότι εισερχόμασταν σε μία απίστευτα ανταγωνιστική αγορά. Επρεπε να στήσεις ομάδα RD, software development, hardware development κ.λπ.», τονίζει στην «Κ», προσθέτοντας πως σε αυτόν τον κλάδο η εταιρεία δεν έπρεπε να λειτουργεί ως startup αλλά να στηθεί ως έτοιμη εταιρεία με άτομα σε όλους τους κομβικούς κλάδους.

«Σήμερα πουλάμε σε 40 χώρες σε Ινδία, Αμερική και Ευρώπη. Ειδικά στην Αμερική οι πωλήσεις μας επικεντρώνονται κυρίως στα ακουστικά και συνολικά διαθέτουμε 16 προϊόντα στο χαρτοφυλάκιό μας. Επίσης, η εταιρεία έχει 600 εργαζομένους», αναφέρει. Η Nothing συνεργάζεται με 300 προμηθευτές από την Κίνα αλλά και την Ινδία, ενώ στα πρώτα της βήματα, ως νέος παίκτης στην αγορά, αρκετοί από αυτούς ζητούσαν να αποπληρωθούν εμπρόθεσμα.

«Ετσι όλο το κεφάλαιό σου εξανεμιζόταν και περίμενες να το ανακτήσεις λίγους μήνες μετά, εάν και εφόσον το προϊόν σου είχε καλές πωλήσεις», εξηγεί στην «Κ».

Αυτή ήταν και η μεγαλύτερη πρόκληση για όσους επιχειρούσαν να εισέλθουν στην αγορά των προϊόντων τεχνολογίας, με αποτέλεσμα κάποιοι να μην κατάφερναν να επιβιώσουν.

Η Nothing διατηρεί και δικό της κατάστημα στο Λονδίνο, με την προοπτική σταδιακά να επεκτείνει το δίκτυό της. «Οταν ανοίξαμε είχε απίστευτη ουρά», αναφέρει στην «Κ» δείχνοντας με ενθουσιασμό φωτογραφία από τη γωνία που βρίσκεται το μαγαζί.

Στα ύψη οι τιμές για smartphone με TikTok

Γενικώς, όπως εξηγεί, τα προϊόντα έχουν μεγάλη απήχηση στις νεότερες ηλικίες και για αυτό εστιάζουν τη στρατηγική τους εκεί. Οπως λέει, οι ανταγωνιστές της που είναι μεγάλοι παίκτες δεν είναι τόσο κοντά στην GenZ. «H γενιά αυτή αναζητά κάτι αυθεντικό. Στην περίπτωση της Nothing ο κόσμος ξέρει ποιοι είναι από πίσω, ενώ κανείς δεν ξέρει ποιοι είναι πίσω από τις άλλες εταιρείες».

Η ομάδα περιμένει με αγωνία την 4η Μαρτίου, ημερομηνία-ορόσημο, οπότε θα λανσάρει το καινούργιο της smartphone, το 3Α, ενώ στα επόμενα σχέδιά της είναι και ένας ακόμη γύρος χρηματοδότησης ύψους 100 εκατ. δολ. «Πέρυσι πετύχαμε εντυπωσιακή ανάπτυξη», υποστήριξε ο κ. Ευαγγελίδης, απαντώντας με τη χαρακτηριστική φράση «sky is the limit», όταν η συζήτηση μετατοπίστηκε στους επόμενους στόχους της Nothing.

