2026-01-03 08:04:13
Ο βραβευμένος δημοσιογράφος John Carreyrou των New York Times, γνωστός παγκοσμίως για την αποκάλυψη του σκανδάλου Theranos, κατέθεσε αγωγή εναντίον των xAI, Anthropic, Google, OpenAI, Meta και Perplexity, κατηγορώντας τις εταιρείες ότι εκπαίδευσαν τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης τους σε προστατευμένα από πνευματικά δικαιώματα βιβλία χωρίς άδεια.

Η αγωγή κατατέθηκε σε συνεργασία με πέντε ακόμη συγγραφείς, σύμφωνα με το Reuters, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι τεχνολογικοί κολοσσοί παραβιάζουν συστηματικά τα πνευματικά τους δικαιώματα, στο όνομα της ανάπτυξης μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (LLMs). Οι ενάγοντες ζητούν αποζημιώσεις και θεσμικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες συλλέγουν και χρησιμοποιούν περιεχόμενο για την εκπαίδευση AI.

Η υπόθεση αυτή εντάσσεται σε ένα κύμα αγωγών πνευματικής ιδιοκτησίας που σάρωσε το 2025. Από κινηματογραφικά στούντιο όπως η Disney και η Warner Bros., μέχρι εφημερίδες όπως οι New York Times και η Chicago Tribune, σχεδόν κάθε κλάδος που παράγει προστατευμένο περιεχόμενο έχει στραφεί νομικά κατά εταιρειών AI. Ορισμένες υποθέσεις κατέληξαν σε συμβιβασμούς και εμπορικές συμφωνίες, όπως η αδειοδοτική συνεργασία μεταξύ Disney και OpenAI.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η αγωγή δεν κατατέθηκε ως συλλογική (class action). Σύμφωνα με το δικόγραφο, αυτό έγινε σκόπιμα, καθώς —όπως υποστηρίζουν οι συγγραφείς— οι εταιρείες AI χρησιμοποιούν τις συλλογικές αγωγές για να «εξαγοράζουν» μαζικά χιλιάδες αξιώσεις με χαμηλό κόστος. Είναι επίσης η πρώτη φορά που η εταιρεία xAI του Elon Musk κατονομάζεται ως εναγόμενη σε υπόθεση αυτού του τύπου.

Εκπρόσωπος της Perplexity δήλωσε στο Reuters ότι η εταιρεία «δεν κάνει indexing βιβλίων». Η Anthropic, από την άλλη, έχει ήδη βρεθεί στο επίκεντρο παρόμοιων υποθέσεων και πρόσφατα κατέληξε σε συμβιβασμό ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων με περίπου μισό εκατομμύριο συγγραφείς. Η νέα αγωγή επικρίνει ανοιχτά εκείνον τον συμβιβασμό, υποστηρίζοντας ότι οι συγγραφείς θα λάβουν μόλις 2% του ανώτατου ποσού αποζημίωσης που προβλέπει ο νόμος.



