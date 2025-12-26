Σημαντικές ανακατατάξεις βρίσκονται σε εξέλιξη στην ελληνική αγορά τυχερών παιγνίων, καθώς νέοι παίκτες ετοιμάζονται να διεκδικήσουν μερίδιο στη διαδικτυακή αγορά και μεγάλες επενδύσεις βρίσκονται ήδη σε τροχιά υλοποίησης. Η ρουμανική Superbet, η μεγαλύτερη στοιχηματική εταιρία της χώρας, θεωρείται έτοιμη να εισέλθει στο ηλεκτρονικό περιβάλλον, έχοντας λάβει άδεια καζίνο και αναμένοντας την αντίστοιχη άδεια στοιχήματος από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ). Στον ίδιο δρόμο κινείται και η Regency Casino, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, προγραμματίζει την είσοδό της στον διαδικτυακό χώρο τον Απρίλιο.

Στο παρασκήνιο, παράγοντες της αγοράς αναφέρουν ότι εταιρείες του ηλεκτρονικού τζόγου εξετάζουν το ενδεχόμενο συνεργασιών, επιδιώκοντας να ενισχύσουν τη θέση τους σε ένα περιβάλλον αυξανόμενου ανταγωνισμού.

Την ίδια στιγμή, στα επίγεια καζίνο δεν έχει βρεθεί οριστική λύση για τις επιχειρήσεις του ομίλου Πηλαδάκη, ενώ στην ΕΕΕΠ μελετώνται σενάρια για κλείσιμο μικρών μη βιώσιμων καζίνο. Στο υπό διαμόρφωση νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών αναμένεται να προβλεφθεί η δυνατότητα μετακίνησης καζίνο σε άλλη περιοχή του ίδιου νομού, ενώ εξετάζεται επίσης να επιτραπεί σε εμβληματικά ξενοδοχεία, σε περιοχές χωρίς καζίνο, η δημιουργία μικρών αιθουσών παιγνίων.

Κεντρική θέση στις εξελίξεις έχει το Project Voria στο Μαρούσι, επένδυση της Regency Entertainment ύψους περίπου 350 εκατ. ευρώ, που περιλαμβάνει τη μετεγκατάσταση του καζίνο Πάρνηθας. Το νέο συγκρότημα αναμένεται να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς για τα βόρεια προάστια, συνδυάζοντας καζίνο και πολυτελές ξενοδοχείο 150 δωματίων, υπό την ομπρέλα της MGallery Collection του ομίλου Accor. Η ολοκλήρωση τοποθετείται χρονικά περίπου στον Μάιο του 2028, ενώ οι πρώτες μπουλντόζες στο κτήμα Δηλαβέρη έχουν ήδη ξεκινήσει εργασίες εδώ και τέσσερις μήνες.

Παράλληλα, η ΕΕΕΠ, με επικεφαλής τον Αντώνη Βαρθολομαίο, έχει εκπονήσει τον στρατηγικό σχεδιασμό της για την περίοδο 2026-2030, με άξονα την προστασία των παικτών και τη διασφάλιση μιας ελεγχόμενης και διαφανούς αγοράς. Ο σχεδιασμός δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των πρακτικών υπεύθυνου παιχνιδιού, την αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου και την αναβάθμιση των μηχανισμών εποπτείας.

Η χρήση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων αποτελεί βασικό πυλώνα του σχεδίου, με στόχο την παρακολούθηση της αγοράς σε πραγματικό χρόνο, ταχύτερες διαδικασίες αδειοδότησης και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων. Προβλέπονται επίσης αναβαθμίσεις στην οργανωτική δομή, ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και πιο στενή επικοινωνία με παίκτες, παρόχους και φορείς, αλλά και ενεργή διεθνής παρουσία.

Με τις εξελίξεις αυτές, η ελληνική αγορά τυχερών παιγνίων εισέρχεται σε μια περίοδο μετασχηματισμού, όπου νέες άδειες, επενδύσεις και αυστηρότερο κανονιστικό πλαίσιο δημιουργούν ένα περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού και αυξημένης εποπτείας, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία των παικτών.

