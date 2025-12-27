Η ΕΕΤΤ, σε συνεργασία με την TEFFICIENT, πραγματοποίησε συγκριτική αξιολόγηση της ελληνικής αγοράς κινητών επικοινωνιών για το 2024, εξετάζοντας οικονομικούς δείκτες και την εξέλιξή τους την περίοδο 2019-2024 σε σύγκριση με 11 επιλεγμένα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η σύγκριση κάλυψε συνολικά 12 χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Κροατία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιθουανία, Ολλανδία, Σλοβενία και Ισπανία, οι οποίες υπάγονται σε εναρμονισμένο ρυθμιστικό πλαίσιο και χρησιμοποιούν το Ευρώ.



Η μεθοδολογία της TEFFICIENT διαφοροποιείται, καθώς βασίζεται σε πραγματικά, απολογιστικά οικονομικά δεδομένα από τους ισολογισμούς των παρόχων, αντί για διαφημιζόμενα ή εκτιμώμενα στοιχεία. Η προσέγγιση αυτή χρησιμοποιεί πραγματικά δεδομένα χρήσης και πραγματικά έσοδα παρόχων για την αξιολόγηση των επιπέδων τιμών. Αντίθετα, οι συγκρίσεις που βασίζονται σε διαφημιζόμενες προσφορές δεν αποτυπώνουν συστηματικά τις συμφωνίες που γίνονται σε ανανεώσεις συμβολαίων ή σε περιπτώσεις πιθανής αλλαγής παρόχου, ενώ λειτουργούν και ως «στιγμιότυπα» τιμών τη στιγμή συλλογής των δεδομένων.

Σύγκριση των συγκριτικών επιπέδων τιμών το 2024 για τις χώρες της ομάδας σύγκρισης [πηγή: Eurostat, 10 Ιουλίου 2025]

Οι συγκρίσεις τιμών μεταξύ κρατών μελών πραγματοποιούνται με ή και χωρίς να περιλαμβάνονται οι επικοινωνίες μηχανής με μηχανή (Machine-to-Machine–M2M). Παράλληλα, τα αποτελέσματα παρουσιάζονται με ή και χωρίς σχετικές προσαρμογές βάσει Συγκριτικών Επιπέδων Τιμών (Comparative Price Levels – CPLs) μεταξύ των χωρών.



Στα βασικά ευρήματα για την Ελλάδα, το μέσο έσοδο ανά χρήστη (ARPU) το 2024 διαμορφώθηκε στα 12,7 ευρώ χωρίς προσαρμογή επιπέδων τιμών, κάτω από τη διάμεση τιμή των χωρών της σύγκρισης που ήταν 15,2 ευρώ. Η υψηλότερη τιμή ARPU καταγράφηκε στην Ιρλανδία με 23 ευρώ. Με προσαρμογή επιπέδων τιμών και με σημείο αναφοράς το ARPU της Ελλάδας, η διάμεση τιμή μειώνεται σε 11,9 ευρώ.



Η χρήση δεδομένων στην Ελλάδα το 2024 ανήλθε σε 12,5 GB ανά συνδρομή και ανά μήνα, κάτω από τη διάμεση τιμή των χωρών της σύγκρισης. Η υψηλότερη χρήση καταγράφηκε στην Αυστρία με 31,9 GB. Ωστόσο, στην Ελλάδα σημειώθηκε η μεγαλύτερη αύξηση στη χρήση δεδομένων για την περίοδο 2019-2024, η οποία έφτασε το 51%.



Στη χρήση ομιλίας ανά συνδρομητή, η Ελλάδα κατέγραψε την υψηλότερη τιμή μεταξύ των χωρών που εξετάστηκαν, με 288 λεπτά μηνιαίως το 2024, ενώ εμφάνισε και τον μεγαλύτερο σύνθετο ετήσιο ρυθμό αύξησης (CAGR +7%).



Τα συνολικά έσοδα ανά Gigabyte χρήσης δεδομένων στην Ελλάδα είναι ελαφρώς υψηλότερα από τη διάμεση τιμή, αλλά παρουσιάζουν τον μεγαλύτερο ρυθμό μείωσης την περίοδο 2019-2024 (CAGR -33%) σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες. Αντίστοιχα, τα έσοδα υπηρεσιών ομιλίας ανά λεπτό βρίσκονται κοντά στη διάμεση τιμή και εμφανίζουν τη μεγαλύτερη πτωτική τάση (8%) στο ίδιο διάστημα.



Έτσι οι συνδρομητές στην Ελλάδα φαίνεται να πληρώνουν ένα τυπικό μηνιαίο ποσό, χρησιμοποιώντας σχετικά λιγότερα δεδομένα και περισσότερο χρόνο ομιλίας σε σχέση με τις άλλες χώρες της σύγκρισης. Με δεδομένο ότι η ομιλία συνήθως χρεώνεται με σταθερή τιμολόγηση, το βάρος στη σχέση αξίας-τιμής μετατοπίζεται στη χρήση δεδομένων. Ως προς τη συνολική σχέση αξίας/τιμής, η Ελλάδα δεν κατατάσσεται πλέον στις πιο αδύναμες χώρες και εμφανίζει ευθυγράμμιση περισσότερο με την Ισπανία και τη Γαλλία, έχοντας απομακρυνθεί από χαμηλότερες επιδόσεις όπως του Βελγίου, της Γερμανίας και της Ολλανδίας.

