Η πορεία της στο τιμόνι της παρουσίασης του The Chase είναι θαυμαστή, καθώς το καθημερινό τηλεπαιχνίδι του Mega με την Μαρία Μπεκατώρου συνεχίζει να φέρνει πρωτιές, δίχως σημάδια κόπωσης. Έτσι έπεσε στο τραπέζι και η βραδινή του έκδοση, το Beat the Chasers.



Η πάγια διάθεση της Μαρίας Μπεκατώρου να κάνει και κάτι στη βραδινή ζώνη, φαίνεται ότι οδήγησε στο συγκεκριμένο πρότζεκτ. Οι συζητήσεις έχουν ξεκινήσει αρκετό καιρό πριν, όμως πότε θα το δούμε στον αέρα τελικά.



Σε πρόσφατες δηλώσεις της η Μαρία Μπεκατώρου είπε μεταξύ άλλων: Δόξα τω Θεώ πάει μια χαρά το Chase. Όλοι παλεύουμε, αλλά έχουν μοιραστεί ωραία τα πράγματα. Πιστεύω ότι θα συνεχιστεί και του χρόνου, δεν ξέρω κάτι επίσημα. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη. Έχει γραφτεί για το βραδινό (Beat the Chasers), δεν ξέρω πότε θα γίνει, νομίζω είναι στα σχέδια του καναλιού, αλλά κι εγώ δεν έχω ενημέρωση».



Ενώ λοιπόν, οι αρχικές κουβέντες ήθελαν το Beat the Chasers να βγαίνει στο δεύτερο μισό της φετινής σεζόν, τελικά, μετά την απόφαση του Mega να μην προχωρήσει σε καμία άλλη νέα παραγωγή μέσα στην άνοιξη, το βραδινό Chase θα βγει στον αέρα το φθινόπωρο. Θα έχει προηγηθεί, βέβαια, η ανανέωση του συμβολαίου της Μαρίας Μπεκατώρου με το κανάλι, η συνεργασία των οποίων παραμένει άριστη.



