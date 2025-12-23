2025-12-23 11:26:00
Φωτογραφία για «Στο Παρά Πέντε – 20 Χρόνια Μετά» έρχεται στο MEGA, απόψε...
Το πλέον αναμενόμενο και νοσταλγικό Reunion της ελληνικής τηλεόρασης, το «Στο Παρά Πέντε – 20 Χρόνια Μετά» έρχεται στο MEGA, απόψε, στις 21:00.

Η Ντάλια (Σμαράγδα Καρύδη), η Ζουμπουλία (Ελισάβετ Κωνσταντινίδου), η Αγγέλα (Αγγελική Λάμπρη), ο Φώτης (Αργύρης Αγγέλου) και ο Σπύρος (Γιώργος Καπουτζίδης), παίρνουν ξανά θέση στη μικρή οθόνη και είναι έτοιμοι να μας χαρίσουν νέες σκηνές γέλιου. Η πεντάδα του «Στο Παρά Πέντε» επιστρέφει για να μας αποκαλύψει νέες περιπέτειες και να μας εξιστορήσει πώς αντιμετώπισε τα μεγάλα γεγονότα της τελευταίας 20ετίας.

Στη διάρκεια αυτής της μοναδικής βραδιάς, οι πέντε πρωταγωνιστές, μαζί με ηθοποιούς και συντελεστές της σειράς του MEGA, αναλαμβάνουν να μας ξεναγήσουν πίσω από τις κάμερες, αποκαλύπτοντας ανέκδοτες ιστορίες και απολαυστικά backstage από την εποχή των γυρισμάτων.

Το τηλεοπτικό κοινό είχε τον πρώτο λόγο στο νοσταλγικό Reunion, καθώς επέλεξε και ανέδειξε τις πιο αγαπημένες ατάκες και στιγμιότυπα, αλλά και τις κορυφαίες σκηνές της σειράς που θα παρακολουθήσουμε απόψε στο MEGA. Επιπλέον, η Ντάλια, η Ζουμπουλία, η Αγγέλα, ο Φώτης και ο Σπύρος θα δώσουν έναν αέρα αυτοσχεδιασμού στο σόου, αναβιώνοντας με τον δικό τους μοναδικό τρόπο στιγμές που αγαπήθηκαν όσο λίγες.


Το «Στο Παρά Πέντε – 20 Χρόνια Μετά» είναι ένα πάρτι που ενώνει το χθες με το σήμερα. Με τη συνοδεία ζωντανής ορχήστρας, θα τραγουδήσουμε ξανά τα τραγούδια που συνδέθηκαν άρρηκτα με το «Στο Παρά Πέντε» και σφράγισαν τα καλύτερα τηλεοπτικά στιγμιότυπα της σειράς.

Εσύ θα λείπεις από αυτό το ανεπανάληπτο Reunion; Ένα χριστουγεννιάτικο τηλεοπτικό δώρο έρχεται απόψε, στις 21:00, στο MEGA!

Υποστηρικτής του επετειακού Reunion, η ΔΕΗ.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Γιώργος Λιάγκας για τον τηλεμαραθώνιο του ΑΝΤ1: «Κόλαφος» για τις ηχηρές απουσίες προσώπων του ομίλου
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Γιώργος Λιάγκας για τον τηλεμαραθώνιο του ΑΝΤ1: «Κόλαφος» για τις ηχηρές απουσίες προσώπων του ομίλου
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (22/12/2025)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (22/12/2025)
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Καθαρή πρωτιά για το «Κοινωνία Ώρα Mega»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Καθαρή πρωτιά για το «Κοινωνία Ώρα Mega»
Χαμός on air ανάμεσα στις πρωινές εκπομπές του Open και του Mega - Τους είπε ότι πρώτη προτεραιότητα έχει το OPEN
Χαμός on air ανάμεσα στις πρωινές εκπομπές του Open και του Mega - Τους είπε ότι πρώτη προτεραιότητα έχει το OPEN
Στη… “μάχη της πρωινής ζώνης”: «Mega Σαββατοκύριακο» και «Καλημέρα» πολύ κοντά
Στη… “μάχη της πρωινής ζώνης”: «Mega Σαββατοκύριακο» και «Καλημέρα» πολύ κοντά
Πρωινή ενημέρωση: Σαρωτική πρωτιά για το «Κοινωνία Ώρα Mega»
Πρωινή ενημέρωση: Σαρωτική πρωτιά για το «Κοινωνία Ώρα Mega»
Γιώργος Καπουτζίδης: «Το
Γιώργος Καπουτζίδης: «Το "Παρά Πέντε" ήταν η παρέα που δεν είχα στη μοναχική εφηβεία μου» – Όσα αποκάλυψε για το Reunion
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ζέτα Μακρυπούλια: «Άλλαξε η ώρα του Ρουκ Ζουκ, δεν θα σας κάνω όμως δηλώσεις»
Ζέτα Μακρυπούλια: «Άλλαξε η ώρα του Ρουκ Ζουκ, δεν θα σας κάνω όμως δηλώσεις»
Ξεκίνησε η αποστολή SMS για το δωρεάν Πρόγραμμα αντιμετώπισης της παχυσαρκίας
Ξεκίνησε η αποστολή SMS για το δωρεάν Πρόγραμμα αντιμετώπισης της παχυσαρκίας
Αυτή είναι η νέα σειρά που θα κάνει πρεμιέρα στο MAK TV
Αυτή είναι η νέα σειρά που θα κάνει πρεμιέρα στο MAK TV
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Καθαρή πρωτιά για το «Κοινωνία Ώρα Mega»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Καθαρή πρωτιά για το «Κοινωνία Ώρα Mega»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Πρωτιά για τη «Super Κατερίνα»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Πρωτιά για τη «Super Κατερίνα»