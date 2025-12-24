2025-12-24 10:32:20
Στην κορυφή της πρωινής ενημερωτικής ζώνης βρέθηκε το «Κοινωνία Ώρα MEGA», το οποίο σημείωσε 20,1%, διατηρώντας ξεκάθαρη πρωτιά απέναντι στον ανταγωνισμό.
Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Happy Day στον Alpha» με 16,8%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του δυναμική στο πρωινό πρόγραμμα.
Τρίτο κατετάγη το «Ώρα Ελλάδος» με 8,2%, ενώ ακολούθησε το «Σήμερα» με 7,5%.
Πιο πίσω βρέθηκε το «Καλημέρα Ελλάδα» με 6,1%, ενώ την κατάταξη έκλεισε το «Νωρίς – Νωρίς» με 3,5%.
Πηγή: tvnea.com
