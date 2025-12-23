Στην πρώτη θέση της πρωινής ενημερωτικής ζώνης βρέθηκε το «Κοινωνία Ώρα Mega», το οποίο σημείωσε εντυπωσιακό 24,6%, επιβεβαιώνοντας την απόλυτη κυριαρχία του στο ξεκίνημα της ημέρας.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Happy Day στον Alpha» με 15,2%, διατηρώντας ισχυρή δυναμική και σταθερή παρουσία στη ζώνη.

Τρίτο κατετάγη το «Ώρα Ελλάδος» με 10,5%, ενώ ακολούθησε το «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ με 8,3%.

Στην πέμπτη θέση βρέθηκε το «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1 με 5,3%, ενώ την κατάταξη έκλεισε το «Νωρίς – Νωρίς» στην ΕΡΤ1 με 2,9%.

Πηγή: tvnea.com