2025-12-23 10:11:14
Στην πρώτη θέση της πρωινής ενημερωτικής ζώνης βρέθηκε το «Κοινωνία Ώρα Mega», το οποίο σημείωσε εντυπωσιακό 24,6%, επιβεβαιώνοντας την απόλυτη κυριαρχία του στο ξεκίνημα της ημέρας.
Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Happy Day στον Alpha» με 15,2%, διατηρώντας ισχυρή δυναμική και σταθερή παρουσία στη ζώνη.
Τρίτο κατετάγη το «Ώρα Ελλάδος» με 10,5%, ενώ ακολούθησε το «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ με 8,3%.
Στην πέμπτη θέση βρέθηκε το «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1 με 5,3%, ενώ την κατάταξη έκλεισε το «Νωρίς – Νωρίς» στην ΕΡΤ1 με 2,9%.
Πηγή: tvnea.com
