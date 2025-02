2025-02-28 08:35:12

11:30 Όθωνος και Αμαλίας - Αθήνα



11:00 στο Ολύμπιον στην Αριστοτέλους - Θεσσαλονίκη



Εκτός από την σημερινή στάση εργασίας κατά την οποία τα φαρμακεία θα παραμείνουν κλειστά, οι φαρμακοποιοί συμμετέχουν ενεργά και στις μεγάλες συγκεντρώσεις που θα γίνουν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη αλλά και στις άλλες πόλεις της χώρας.



Διαβάστε παρακάτω πού και πότε έχουν οριστεί οι συναντήσεις των φαρμακοποίων:



Για Αθήνα:



O ΦΣA ΣYMMETEXEI ΣTH ΣYΓKENTPΩΣH THΣ ΠAPAΣKEYHΣ 28.2.25 ME ΣTAΣH EPΓAΣIAΣ AΠO 11 ΠPΩI EΩΣ 2 MEΣHMEPI KAI KAΛEI OΛA TOY TA MEΛH ΣTH ΣYΓKENTPΩΣH ΣTO ΣYNTAΓMA ME ΣHMEIO ΣYNTANTHΣHΣ OΘΩNOΣ KAI AMAΛIAΣ ΩPA 11.30.



Για Θεσσαλονίκη:



H ΣYΓKENTPΩΣH TΩN ΦAPMAKOΠOIΩN TOY ΣYΛΛOΓOY MAΣ THN ΠAPAΣKEYH 28/02 ΘA ΓINEI AΠO TIΣ 11 TO ΠPΩI KAI META, ΣTO OΛYMΠION, ΣTHN ΠΛATEIA APIΣTOTEΛOYΣ

farmakopoioi

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ