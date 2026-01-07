Την επιστροφή του στον χώρο της μυθοπλασίας, αυτή τη φορά με πιο στοχευμένα κριτήρια, φαίνεται πως εξετάζει ο ΣΚΑΪ ενόψει της νέας τηλεοπτικής σεζόν. Τα πρώτα θετικά μηνύματα που λαμβάνουν τα στελέχη του καναλιού από την κωμική σειρά «Τότε και τώρα» λειτουργούν ως καταλύτης για νέες σκέψεις και αποφάσεις.

Το κανάλι του Φαλήρου, το οποίο εδώ και χρόνια επενδύει κυρίως σε ριάλιτι προγράμματα, έχει παρουσιάσει κατά το παρελθόν μια αστάθεια στη σχέση του με τα τηλεοπτικά σίριαλ, με συχνές εναλλαγές ανάμεσα στην επένδυση και την εγκατάλειψή τους. Ωστόσο, η συγκεκριμένη παραγωγή με πρωταγωνιστές τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη φαίνεται να αναζωπυρώνει το ενδιαφέρον του σταθμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο βασικός στόχος του ΣΚΑΪ είναι η δημιουργία σειρών με υψηλή «επαναληψιμότητα», δηλαδή προγραμμάτων που μπορούν να προβάλλονται ξανά και ξανά στο πρόγραμμα χωρίς να χάνουν τη δυναμική τους.

Στο πλαίσιο αυτό, το κανάλι φέρεται να έχει απευθύνει πρόσκληση προς τις εταιρείες παραγωγής, ζητώντας προτάσεις για νέες σειρές ενόψει της επόμενης σεζόν. Αν και δεν πρόκειται για την πρώτη φορά που ο ΣΚΑΪ κάνει άνοιγμα προς τους παραγωγούς μυθοπλασίας, πηγές από το Φάληρο αναφέρουν πως αυτή τη φορά το ενδιαφέρον είναι σαφώς πιο έντονο και ουσιαστικό.

Πηγή: Realnews

Πηγή: tvnea.com