Η πολυαναμενόμενη μουσική εκπομπή που επρόκειτο να παρουσιάσει ο Γιώργος Μαζωνάκης στον ΣΚΑΪ το δεύτερο μισό της σεζόν, τελικά δεν θα βγει στον αέρα άμεσα. Όπως μετέφερε η Ναταλία Ανδρικοπούλου στην εκπομπή «Ώρα για ψυχαγωγία» του Open, το πρότζεκτ μετατίθεται πιθανότατα για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.



Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι σχέσεις του καλλιτέχνη με το κανάλι του Φαλήρου παραμένουν εξαιρετικές και δεν υπάρχει καμία ρήξη. Το κανάλι είχε στηρίξει έμπρακτα τον Γιώργο Μαζωνάκη όταν προέκυψαν πρόσφατα οι καταγγελίες εναντίον του, δείχνοντας εμπιστοσύνη στη συνεργασία τους.



Η απόφαση για αναβολή πάρθηκε από κοινού, καθώς ο τραγουδιστής χρειάζεται ένα διάστημα ξεκούρασης μετά από έναν απαιτητικό μήνα, ενώ το κανάλι συμφώνησε ότι το πρότζεκτ θα ωφεληθεί αν ξεκινήσει αργότερα. Το νέο μουσικό πρόγραμμα δεν ακυρώνεται, αλλά αναμένεται να ενταχθεί στο πρόγραμμα της επόμενης σεζόν.



