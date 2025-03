greece-salonikia

Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, οι ΗΠΑ και η Σοβιετική Ένωση μπορούσαν τουλάχιστον να συμφωνήσουν σε ένα πράγμα: η διάδοση των πυρηνικών όπλων ήταν κακή για όλους.«Στοιχειωμένος» από τη σκέψη μιας «σπειροειδούς κούρσας πυρηνικών εξοπλισμών» σε όλο τον κόσμο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζον Κένεντι ξεκίνησε συνομιλίες τη δεκαετία του 1960 που κατέληξε στη Συνθήκη Μη Διάδοσης (NPT), μια συμφωνία μεταξύ υπερδυνάμεων που κράτησε μέχρι σήμερα σε μονοψήφιο αριθμό τα κράτη με πυρηνικά όπλα.Ο περιορισμός βασίστηκε στο ότι οι ΗΠΑ επέκτειναν την πυρηνική τους ομπρέλα για να πείσουν τους συμμάχους ότι δεν χρειάζεται να προχωρήσουν οι ίδιες στην κατασκευή των όπλων.Ο Denis Healey, ο εκλιπών Βρετανός υπουργός, ειρωνεύτηκε ότι η αμερικανική πυρηνική πολιτική χρειαζόταν «μόνο 5% αξιοπιστία για να αποτρέψει τους Ρώσους, αλλά 95% για να καθησυχάσει τους Ευρωπαίους».Τώρα, υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, αυτή η διαβεβαίωση μοιάζει πιο αδύναμη από ποτέ, σχολιάζουν οι Financial Times και τα δεδομένα αλλάζουν.Σύμφωνα με τη NPT, ο αριθμός των κρατών που έχουν πυρηνικά όπλα περιορίστηκε στις ΗΠΑ, τη Ρωσία, την Κίνα, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο -τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η Ινδία, το Ισραήλ και το Πακιστάν, που δεν υπέγραψαν ποτέ τη συμφωνία, ανέπτυξαν επίσης πυρηνικά όπλα, όπως και η Βόρεια Κορέα, η μόνη χώρα που αποχώρησε από τη NPT.Η επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία έχει φουντώσει τη συζήτηση σε όλη τη δυτική συμμαχία. Οι αναλυτές φοβούνται ότι εάν η NPT καταρρεύσει, εν μέρει λόγω της απόσυρσης των εγγυήσεων των ΗΠΑ, ο κόσμος μπορεί να βρεθεί με 15-25 κράτη που θα έχουν πυρηνικά όπλα.ΓερμανίαΟ Φρίντριχ Μερτς, ο εν αναμονή καγκελάριος της Γερμανίας, είπε τον περασμένο μήνα ότι το μεγαλύτερο έθνος της Ευρώπης πρέπει τώρα να διερευνήσει «αν ο διαμοιρασμός πυρηνικών ή τουλάχιστον η πυρηνική ασφάλεια από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία, θα μπορούσε να ισχύει και για εμάς».Αυτή η θέση, από μόνη της ιστορική, έχει πυροδοτήσει μια άνευ προηγουμένου δημόσια συζήτηση που έχει οδηγήσει ορισμένους αναλυτές να ρωτούν δημόσια εάν η Γερμανία -της οποίας η μεταπολεμική εικόνα χτίζεται γύρω από την προώθηση της ειρήνης στην Ευρώπη και τον κόσμο- θα πρέπει να επιδιώξει να αποκτήσει τα δικά της πυρηνικά όπλα.Η Γερμανία φιλοξενεί αμερικανικά πυρηνικά όπλα από το 1983. Σήμερα, υπάρχουν περίπου 20 αμερικανικές πυρηνικές βόμβες B61 στην αεροπορική βάση Büchel, περίπου 100 χιλιόμετρα νότια της πόλης της Κολωνίας.Γερμανοί αξιωματούχοι σημειώνουν ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν δώσει καμία ένδειξη ότι θα αποσύρουν αυτή την πυρηνική ασπίδα. Ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους χαρακτήρισε τη συζήτηση ως «κλιμάκωση μιας συζήτησης που δεν χρειαζόμαστε».Ωστόσο, ιδιωτικά, ορισμένοι αξιωματούχοι άρχισαν να αναρωτιούνται αν η Γερμανία θα έπρεπε να εξετάσει το ενδεχόμενο να αποκτήσει τα δικά της πυρηνικά όπλα. Ο Μερτς επέμεινε νωρίτερα αυτό τον μήνα ότι ένα τέτοιο σενάριο δεν θα υλοποιηθεί, επισημαίνοντας δύο διαφορετικές διεθνείς συνθήκες που το απαγορεύουν.Ο Wolfgang Ischinger, πρώην Γερμανός πρεσβευτής στην Ουάσιγκτον, είπε ότι οποιαδήποτε πραγματική πρόταση να γίνει η Γερμανία πυρηνική δύναμη θα δημιουργούσε «μια θύελλα άγνωστων διαστάσεων από τη Μόσχα, από το [δεξιό, αντι-γερμανικό] κόμμα Νόμος και Δικαιοσύνη στην Πολωνία και από άλλους γείτονες».Και πρόσθεσε: «Θα κινδυνεύαμε να χάσουμε το μεγαλύτερο μέρος της εμπιστοσύνης που μπορέσαμε να οικοδομήσουμε τις πέντε ή έξι δεκαετίες μετά την καταστροφή του Β' Παγκοσμίου Πολέμου».Αλλά ο Θόρστεν Μπένερ, επικεφαλής του Global Public Policy Institute που εδρεύει στο Βερολίνο, είναι ένας από τους πολλούς εμπειρογνώμονες που διατύπωσαν την ιδέα ότι η χώρα θα πρέπει τουλάχιστον να «επενδύσει στη διατήρηση της πυρηνικής αφάνειας» -μια κίνηση που θα σήμαινε τη δημιουργία της υποδομής για τη δημιουργία πυρηνικού όπλου, αν χρειαστεί, χωρίς να προχωρήσει σε άμεση κατασκευή.Η συζήτηση, είπε, πυροδοτήθηκε από ανησυχίες σχετικά με το πού μπορεί να κατευθυνθούν πολιτικά το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία, ιδιαίτερα εάν η Μαρίν Λεπέν κερδίσει τις γαλλικές εκλογές το 2027. «Τόσο η ακροαριστερά όσο και η ακροδεξιά στη Γαλλία είναι πολύ αντιγερμανικές και θα υπήρχε κίνδυνος να μην τηρήσουν ένα είδος συμφωνίας διαμοιρασμού πυρηνικών», είπε ο Μπένερ. «Και μετά τι;».ΠολωνίαΗ συζήτηση στην Πολωνία έχει προχωρήσει ακόμη πιο γρήγορα, με τον πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ αυτόν τον μήνα να γίνεται ο πρώτος ηγέτης της χώρας που αναφέρθηκε στην ιδέα της επιδίωξης πυρηνικών όπλων ή τουλάχιστον στην επιδίωξη μιας συμφωνίας κοινής χρήσης με τη Γαλλία.Ο πολιτικός του αντίπαλος πρόεδρος Andrzej Duda απάντησε λέγοντας στους Financial Times ότι θα ήταν καλύτερο να μεταφερθούν πυρηνικές κεφαλές των ΗΠΑ στην Πολωνία -μια κίνηση που η Μόσχα θα θεωρούσε πρόκληση στην οποία η Ουάσιγκτον αντιστέκεται εδώ και καιρό.«Υπάρχουν ξαφνικά πολλά λόγια και διαφορετικές απόψεις για το τι πρέπει να κάνουμε, αλλά όλα δείχνουν ότι η Πολωνία πιστεύει σε ισχυρότερη πυρηνική αποτροπή κατά της Ρωσίας», δήλωσε ο Marcin Idzik, διευθυντής του διοικητικού συμβουλίου της PGZ, της πολωνικής εταιρείας που δραστηριοποιείται στην άμυνα και ελέγχεται από το κράτος.Το αν η Πολωνία έχει τη δυνατότητα να δώσει συνέχεια στις θέσεις του Ντούντα ή του Τουσκ είναι άλλο θέμα. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ JD Vance είπε επίσης στο Fox News ότι θα «σοκάρονταν» εάν ο Τραμπ συμφωνούσε να μεταφέρει αμερικανικά όπλα στην Πολωνία.Και ενώ η Πολωνία κάποτε φιλοξένησε πυρηνικές κεφαλές κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου -για τη Μόσχα και όχι για την Ουάσιγκτον-, δεν είχε ποτέ μη στρατιωτικό πυρηνικό εργοστάσιο. Ενώ έχει δεσμευτεί να κατασκευάσει ένα μέσα σε μια δεκαετία, δεν διαθέτει την υποδομή και την τεχνογνωσία άλλων ευρωπαϊκών χωρών.Ο Ντούντα υποστηρίζει ότι η Πολωνία θα χρειαζόταν «δεκαετίες» για να αναπτύξει τα δικά της πυρηνικά όπλα. Ο Janusz Onyskiewicz, πρώην υπουργός Άμυνας της Πολωνίας, χαρακτήρισε την πρόταση του Τουσκ «σίγουρα αρκετά υποθετική και όχι για την παρούσα κατάσταση».«Για εμάς η κατασκευή πυρηνικών όπλων από την αρχή είναι πολύ δαπανηρή και δεν έχουμε αρκετό χρόνο για να το κάνουμε», είπε ο Idzik από την PGZ. «Αλλά αν μπορούμε να γίνουμε μέρος μιας νέας ευρωπαϊκής ομάδας και ενός πυρηνικού έργου, φυσικά θέλουμε να είμαστε μέρος αυτού».Νότια ΚορέαΗ αδιάκοπη πρόοδος του προγράμματος πυρηνικών όπλων της ίδιας της Βόρειας Κορέας, η άνθηση της σχέσης της Πιονγιάνγκ με τη Μόσχα και η επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία έχουν τροφοδοτήσει βαθιά ανησυχία στη Νότια Κορέα για την ασφάλειά της.«Η υποστήριξη στη Νότια Κορέα για την απόκτηση των δικών της πυρηνικών όπλων διευρύνεται και σκληραίνει», δήλωσε ο Σανγκσίν Λι, ερευνητής στο think tank Ινστιτούτο Εθνικής Ενοποίησης της Κορέας.Ενώ κανένα από τα κύρια κόμματα δεν έχει υποστηρίξει μια τέτοια κίνηση, οι ηγέτες και στις δύο πλευρές έχουν υποστηρίξει την επιδίωξη «πυρηνικού λανθάνοντος χρόνου», ώστε η Σεούλ να μπορεί να κατασκευάσει ή να αποκτήσει πυρηνικά όπλα σε σύντομο χρονικό διάστημα.Ο Σε-Χουν, ο συντηρητικός δήμαρχος της Σεούλ που θεωρείται πιθανός υποψήφιος για την προεδρία, νωρίτερα αυτό τον μήνα ζήτησε από τις ΗΠΑ να επιτρέψουν στη Νότια Κορέα να αποκτήσει ένα απόθεμα πυρηνικού υλικού παρόμοιο με αυτό της Ιαπωνίας, δίνοντας στη Σεούλ καθεστώς «πυρηνικού ορίου».Οι δηλώσεις ήρθαν αμέσως αφού ο υπουργός Εξωτερικών Τσο Ταε-γιούλ είπε στο κοινοβούλιο ότι η απόκτηση πυρηνικών όπλων «δεν είναι εκτός τραπεζιού».«Πρέπει να προετοιμαστούμε για όλα τα πιθανά σενάρια», είπε.Η Νότια Κορέα έχει ήδη την υψηλότερη πυκνότητα πολιτικών πυρηνικών αντιδραστήρων στον κόσμο. «Η Κορέα έχει τη βασική τεχνολογία για την κατασκευή πυρηνικών όπλων και έχει ήδη εμπειρία στην παραγωγή ενός πολύ μικρού όγκου πλουτωνίου και ουρανίου», δήλωσε ο Suh Kyun-ryul, ομότιμος καθηγητής πυρηνικής μηχανικής στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Σεούλ.«Έχει την τεχνολογία για να κατασκευάσει "πρόχειρες" πυρηνικές βόμβες -παρόμοιες με αυτές που έπεσαν στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι- μέσα σε τρεις μήνες».Ο Lee Chun-geun, ερευνητής στο Κορεατικό Ινστιτούτο Επιστήμης & Τεχνολογίας Αξιολόγησης και Σχεδιασμού, είπε ότι εκτός από την απόκτηση επαρκούς πυρηνικού υλικού, η Νότια Κορέα θα «χρειάζεται επίσης να κατασκευάσει πυροκροτητή και πυρηνικές κεφαλές, καθώς και να πραγματοποιήσει πυρηνικές δοκιμές».«Εάν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης και κινητοποιήσει όλους τους εθνικούς πόρους, μπορεί να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα σε περίπου δύο χρόνια», είπε ο Lee.Ενώ η Νότια Κορέα έχει αποθέματα πυρηνικού υλικού για την κάλυψη δύο-τριών ετών, ο εφοδιασμός της πιθανότατα θα διακοπεί ως αποτέλεσμα αποχώρησης από τη NPT, είπε. Η εξαγωγική οικονομία της Νότιας Κορέας θα δυσκολευόταν επίσης να αντέξει τις οικονομικές κυρώσεις που θα ακολουθούσαν.Ωστόσο, ο Σουχ από το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Σεούλ είπε ότι η προεδρία Τραμπ πρόσφερε στη Νότια Κορέα μια «σπάνια ευκαιρία να διαπραγματευτεί με τις ΗΠΑ για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων».ΙαπωνίαΗ μοναδική θέση της Ιαπωνίας ως της μόνης χώρας που έπεσε θύμα ατομικού πολέμου έχει κάνει το ζήτημα της απόκτησης πυρηνικών όπλων, σε όλη τη μεταπολεμική ιστορία της, ίσως το μεγαλύτερο πολιτικό ταμπού.Ταυτόχρονα, υπάρχει εδώ και πολύ καιρό μια ήσυχη εκδοχή της συζήτησης σε ορισμένους κύκλους: μια εκδοχή που εξελίχθηκε καθώς η Βόρεια Κορέα έγινε πυρηνική δύναμη, η Κίνα έγινε πιο ισχυρή στρατιωτικά και ο Τραμπ έθεσε υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία της πυρηνικής ομπρέλας των ΗΠΑ.Ένας ανώτερος Ιάπωνας αξιωματούχος είπε ότι πάντα γινόταν συζήτηση για το θέμα μεταξύ μιας μικρής ομάδας πολιτικών. «Ο κύκλος των συμμετεχόντων μπορεί τώρα να διευρυνθεί».Η Ιαπωνία υπέγραψε νωρίς τη NPT, αλλά η χρήση της πυρηνικής ενέργειας για την παραγωγή ενέργειας της έδωσε επίσης ένα σημαντικό απόθεμα υλικού που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή ενός δικού της όπλου.Η τεράστια, εξελιγμένη βιομηχανική βάση της Ιαπωνίας και η τεχνογνωσία σε πολλούς τομείς της εξειδικευμένης μηχανικής, λένε Αμερικανοί στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες, σημαίνει ότι η κατασκευή ενός όπλου είναι εντός των δυνατοτήτων της, πιθανώς μέσα σε λίγους μήνες από τη λήψη της απόφασης.Αλλά η ψυχολογική και πολιτική απόσταση που θα έπρεπε να γεφυρωθεί για να μελετηθεί σοβαρά μια τέτοια κίνηση είναι, ακόμη και τώρα, τεράστια.