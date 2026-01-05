2026-01-05 00:43:53
Στην Ελλάδα, συστήματα αυτόματης αναγνώρισης πινακίδων και παραβάσεων έχουν πια εγκατασταθεί σε κεντρικούς οδικούς άξονες, κόμβους και σημεία αυξημένης κυκλοφορίας, «πιάνοντας» οδηγούς επ’ αυτοφώρω για υπερβολική ταχύτητα, παραβίαση σηματοδότη και άλλες παραβάσεις.

Η τεχνολογία υπόσχεται αντικειμενικότητα και αποτελεσματικότητα, όμως ταυτόχρονα ανοίγει μια νέα συζήτηση σχετικά με το πόσο εύκολα μπορεί να παραπλανηθεί.

Σε διεθνές επίπεδο, το ερώτημα αυτό έχει ήδη απασχολήσει τις αρχές. Στη Φλόριντα των ΗΠΑ, πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές στοχοποιούν όχι μόνο τις κλασικές μεθόδους απόκρυψης πινακίδων, αλλά κάθε μέσο που παρεμβαίνει στην ικανότητα ενός συστήματος καταγραφής να «δει» και να αποθηκεύσει δεδομένα.



Η αφορμή δόθηκε από πειραματικές παρεμβάσεις που, χωρίς να αλλοιώνουν ορατά την πινακίδα για το ανθρώπινο μάτι, μπερδεύουν τους αλγορίθμους αναγνώρισης εικόνας.

Ωστόσο, η πολιτεία της Φλόριντα έχει ήδη λάβει τα μέτρα της με αποτέλεσμα αποτέλεσμα ένα νομικό πλαίσιο που αντιμετωπίζει την παρεμπόδιση των καμερών AI ως σοβαρή παρανομία.



Το «κόλπο» αυτό δεν είναι κάτι… μαγικό. Απλώς βασίζεται στις αδυναμίες της ίδιας της τεχνητής νοημοσύνης. Τα συστήματα αυτά βασίζονται σε στατιστικά πρότυπα και ταξινομήσεις. Όταν ένα οπτικό ερέθισμα αποκλίνει ελάχιστα από το αναμενόμενο, ο αλγόριθμος μπορεί να αποτύχει να το αναγνωρίσει ως πινακίδα ή να το αγνοήσει πλήρως.



Αυτό το χάσμα ανάμεσα στην ανθρώπινη και τη μηχανική αντίληψη είναι γνωστό στους ειδικούς και αποτελεί αντικείμενο έρευνας, κυρίως για τη βελτίωση της ασφάλειας και της ακρίβειας των συστημάτων.

Στην Ελλάδα τώρα, οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκαθαρίσει ότι κάθε επέμβαση που επηρεάζει την αναγνωσιμότητα ή την καταγραφική ικανότητα μιας πινακίδας αντιμετωπίζεται επίσης ως παρανομία.

Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι αν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί θεωρητικά να ξεγελαστεί, αλλά ποιο είναι το τίμημα μιας τέτοιας προσπάθειας. Όπως δείχνει το παράδειγμα της Φλόριντα, οι νομοθέτες οφείλουν να θωρακίζουν τα συστήματα, μεταφέροντας το βάρος της ευθύνης στον οδηγό.



